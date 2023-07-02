我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國慶出遊 航班亂成一團 4500班次取消或誤點 旅客困機場

買房選擇愈來愈少 待售屋少29% 59周來首見

國慶出遊 航班亂成一團 4500班次取消或誤點 旅客困機場

記者顏伶如／即時報導
國慶長假周末，出遊人數大增，但航空旅行亂成一片，全國上千航班被取銷或延遲，旅客抱怨不斷。運輸部推責是受天候影響，航空業者稱是機場空管人手不足，機場飛航設施老舊。圖為周末卡在維吉尼亞州阿靈頓機場國內航線的大批度假旅客。(路透)
國慶長假周末，出遊人數大增，但航空旅行亂成一片，全國上千航班被取銷或延遲，旅客抱怨不斷。運輸部推責是受天候影響，航空業者稱是機場空管人手不足，機場飛航設施老舊。圖為周末卡在維吉尼亞州阿靈頓機場國內航線的大批度假旅客。(路透)

今年獨立紀念日國慶假期周末，全美航空交通亂成一團，累計達4500班次誤點或取消，數以千計旅客受困機場，怨聲載道。某些旅客在推特發文吐苦水指出，隨著疫情趨緩，今年國慶假期估計有2500萬人次美國民眾將搭乘飛機，超越疫情發生之前的國慶假期搭機人次，但運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)卻沒有為航空公司解決問題。

有推特用戶發文寫道：「這個周末大約3000航班誤點或取消，這是發生在布塔朱吉說他會解決航空業問題之後。」

截至2日下午，美國國內航班或出、入境美國共計有550班次遭到取消，周末期間還有4025個航班誤點。

周末來臨之前，因為美國東北部以及中西部部分地區發生暴風雨，導致出入紐約地區機場的航班誤點或取消。

受困旅客只能在機場過夜，重訂班機則要排隊等候數小時之久。某些旅客抱怨說，想要提領托運行李必須等上好幾天。

聯合航空公司(United Airlines)由於航班取消問題持續一周，許多旅客被迫連續幾夜睡在機場，遲遲無法抵達旅遊目的地，因此宣布對受到影響的旅客提供每人3萬航空哩程點數做為補償。

為何近來美國航空交通秩序混亂？布塔朱吉在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時回應說，本周之初有兩天受到惡劣天候影響，航班運作系統因此承受龐大壓力。

布塔朱吉日前提出警告說，美國通訊業者將在7月1日起進行5G服務升級，航空交通可能因此受到影響；飛機如果沒有加裝足以防止5G新訊號干擾的裝置，遇到能見度不佳的情況時，可能不被允許降落。

聯合航空乘客霍克金(Bree Hocking)在推特發文寫道，從6月29日迄今受困丹佛機場，食宿都沒有獲得安排，「令人無法接受」。

2013年至2022年間曾任民主黨籍賓州眾議員的民權倡議人士西姆斯(Brian Sims)在推特發文寫道，搭乘美國航空(American Airlines)班機歷經長達24小時、行經三個城市的延誤，「後來聯合航空終於把我載回家」。他寫道：「不要搭乘美國航空。」

他在推文中寫道：「我成年生涯遇過最糟糕的搭機經驗就是美國航空。」他呼籲其他乘客，只有在社群網站公開發文，才會得到美國航空客服回應，如果遇到相同狀況就公開貼文並加註FAANews。

推特 疫情 5G

上一則

巴爾的摩社區派對爆槍擊案2死28傷 約14傷患是孩童

延伸閱讀

粉絲機場偶遇張柏芝 超開心…卻被工作人員斥「不要打擾她」

粉絲機場偶遇張柏芝 超開心…卻被工作人員斥「不要打擾她」
聯合航空取消750航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

聯合航空取消750航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟
警破獲機場竊車集團 3人落網

警破獲機場竊車集團 3人落網
國慶搭機人數首超疫前水平

國慶搭機人數首超疫前水平

熱門新聞

是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

2023-06-29 10:05
(取自推特）

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

2023-07-02 10:25

超人氣

更多 >
俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣

俄不顧兄弟情 急拋售人民幣 普亭被發現也在賣賣賣
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄