我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑天氣太熱受不了 鱷魚穿過狗門溜進民宅納涼

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查

疑天氣太熱受不了 鱷魚穿過狗門溜進民宅納涼

編譯周辰陽／即時報導
美國一對夫婦日前大吃一驚地發現，有條大約1.5公尺長的鱷魚溜進了他們位於路易斯安納州的新家。（截取自USA Today YouTube）
美國一對夫婦日前大吃一驚地發現，有條大約1.5公尺長的鱷魚溜進了他們位於路易斯安納州的新家。（截取自USA Today YouTube）

美國一對夫婦日前大吃一驚地發現，有條大約1.5公尺長的鱷魚溜進了他們位於路易斯安納州的新家。獲報前來處理的動物專家表示，牠有可能是穿過狗門進來的。

福斯新聞數位台與今日美國報1日報導，這起事件發生在6月23日，當事人唐恩與簡恩．舒茲夫婦（Don and Jan Schultz）最近搬到了路易斯安納州的新伊比利亞（New Iberia, LA）。根據舒茲夫婦在社群媒體的發文，兩人飼養的澳洲牧牛犬「熊貓」（Panda）在凌晨1時半左右開始咆哮，簡恩認為可能有入侵者闖進家中，於是叫醒了丈夫，要他去看看。

（影音來源：USA Today YouTube）

根據報導，唐恩抓起了手槍去查看動靜。就在他轉過牆角進入走廊時，「可以在地毯邊緣看到一個形狀」。儘管他剛醒來，沒辦法集中注意力，「但當腦海紀錄了完整的形狀時，我就往後跳了，我的腳距離牠的頭只有大約30公分」。

目瞪口呆的唐恩回去找太太，簡恩一開始以為他「在鬼扯」，直到唐恩用手機拍照跟與拿給她看，夫妻倆才撥打緊急報案電話聯繫警方處理。伊比利亞堂區警局（Iberia Parish Sheriff’s Office）派出3位警員，後來又找了魚類及野生動物部，該部再派了一個人過來。

根據舒茲夫婦上傳到YouTube的影像，可見到一位捕獵人拿著抓取桿，趁著鱷魚在屋子內一動也不動時把牠抓住。儘管鱷魚多次試圖反擊與掙脫，但捕獵人仍成功把牠從房子帶到了車庫。出於安全考量，捕獵人拿膠帶封住牠的嘴巴，並且用繩索固定住四肢，以便更輕鬆、更安全地運到新的地點。

唐恩表示，這位魚類及野生動物部人員在大約凌晨2時15分左右現身，「專家覺得，因為過去幾個星期的天氣太熱了，牠從狗門周圍感覺到有涼空氣滲出來，就跟著進了房子」。

今日美國報報導，鱷魚夜訪促使舒茲夫婦採取新的安全預防措施，包括購買只會回應「熊貓」項圈發出訊號的新狗門，還在房子後面裝了智慧門鈴。幸運的是，這次意外遭遇事件只留給兩人一個開派對時可以講的瘋狂故事。

路易斯安納州 比利 澳洲

上一則

五角大廈更新美軍協拍電影規定 先保證不送中方審查

下一則

請病假看泰勒絲演唱會…粉絲毛毯蓋頭匿名受訪

延伸閱讀

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN 要價48元每天只賣兩碗

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN 要價48元每天只賣兩碗
通膨趨緩 月光族也少了

通膨趨緩 月光族也少了
全球首例 哥斯大黎加鱷魚「孤雌生殖」基因相似度99.9%

全球首例 哥斯大黎加鱷魚「孤雌生殖」基因相似度99.9%
被拖入水池內…40隻鱷魚圍攻飼主 撕成碎片慘死

被拖入水池內…40隻鱷魚圍攻飼主 撕成碎片慘死

熱門新聞

是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

2023-06-29 10:05
運動休閒品牌Lululemon喬治亞州桃樹角分店遭搶，兩名歹徒抓了商品轉身逃跑，追出店外的店員卻被開除引發爭議。(視頻截圖)

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2023-06-30 13:38
(取自推特@insidercnews)

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

2023-06-29 12:25

超人氣

更多 >
2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因

2店員力抗劫匪反被炒魷魚 Lululemon曝開除原因
舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便

舊衣物如何「變現」？去這家賣舊衣划算又方便
尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬

尿急？電視直播專訪途中 拜登突起身離開…主持人超尷尬
去除腳繭 這個居家清潔聖品比花錢治療更有效

去除腳繭 這個居家清潔聖品比花錢治療更有效
光天化日車主眼前 洛縣艾市兩賊拆卸寶馬車胎

光天化日車主眼前 洛縣艾市兩賊拆卸寶馬車胎