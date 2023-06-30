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措辭不當…紐時給出豁免學貸6方案 其中竟含「死亡」

世界新聞網／即時報導
紐約時報一篇關於學貸豁免的文章被批措辭不當，疑似把「死亡」描述成行之有效的豁免方式之一。(美聯社)
紐約時報一篇關於學貸豁免的文章被批措辭不當，疑似把「死亡」描述成行之有效的豁免方式之一。(美聯社)

最高法院大法官30日以6票對3票的裁決，將拜登總統去年推出的學貸豁免計畫打回票，指這個計畫逾越權限。紐約時報在裁決出台後很快跟緊發文，給出仍可以進行申請學貸豁免的六個方案，其中竟然包含「死亡」這一項，嚇傻讀者，紛紛指出編輯措辭不當。而紐約時報也很快在讀者反饋後修改了文章。

在紐約時報30日發布的原題為「你還能用於取消聯邦學貸的六種方式」的文章中，給出了在最高院裁決當前還行之有效的學貸豁免方式，包括「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)、「收入基準償款方案」(income-driven repayment plan)資格等。

紐約時報30日發布題為「你還能用於取消聯邦學貸的六種方式」的文章。(截取自紐約時...
紐約時報30日發布題為「你還能用於取消聯邦學貸的六種方式」的文章。(截取自紐約時報)

但最讓人瞠目結舌的建議，莫過於最後一條——死亡(Death)。

其中一條建議竟為「死亡(Death)」。(截取自紐約時報)
其中一條建議竟為「死亡(Death)」。(截取自紐約時報)

根據文章，「這不是大多數人會選擇用於解決貸款負擔的辦法。」文章進而解釋，如果你的學貸是親人支付的，而親人已經死亡了的話，這個學貸不需要學生自己來償還。

在不當措辭引來讀者嘩然後，紐約時報很快修改了文章的標題和內文，標題已經修改為「你還能用於取消聯邦學貸的方法」，最後一條建議的措辭也從「死亡」改成「學貸不會延續」。

收到讀者反饋後，紐約時報把最後一條建議從「死亡」改為「學貸不會延續」。(截取自紐...
收到讀者反饋後，紐約時報把最後一條建議從「死亡」改為「學貸不會延續」。(截取自紐約時報)

學貸 紐約時報 貸款

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