我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學貸豁免計畫遭否決 大法官：拜登等同在重寫法律

最高院：科州設計師可以信仰為由 拒服務同婚客戶

馬丁路德金恩胞姊逝世 享耆壽95歲 生前獻身民權

中央社華盛頓29日綜合外電報導
美國民權運動人士克莉絲汀．金恩．法瑞斯（Christine King Farris）逝世，享耆壽95歲。路透
美國民權運動人士克莉絲汀．金恩．法瑞斯（Christine King Farris）逝世，享耆壽95歲。路透

美國民權運動人士克莉絲汀．金恩．法瑞斯（Christine King Farris）今天逝世，享耆壽95歲。她的胞弟是已故民權運動領袖馬丁．路德．金恩（Martin Luther King Jr.）。

路透社報導，法瑞斯是喬治亞州亞特蘭大市「馬丁路德金恩非暴力社會改革中心」（King Center for Nonviolent Social Change）創始董事會成員。金恩中心表示，她在家人陪伴下，安詳逝於亞特蘭大市。

法瑞斯多次參加民權運動的歷史性活動，例如1965年在阿拉巴馬州從塞麻（Selma）到蒙哥馬利（Montgomery）的遊行，以及1966年密西西比州「免於恐懼大遊行」（March Against Fear）。

美國總統拜登（Joe Biden）在書面聲明中說：「她塑造了20世紀和21世紀美國歷程的歷史，她代表和平、自由和正義，這些都是反映我國至善的美德…我和（妻子）吉兒（Jill Biden）得知她今天在亞特蘭大市安詳離世，備感哀戚。」

馬丁．路德．金恩1968年在田納西州曼菲斯市（Memphis）遭到種族隔離擁護者厄爾雷（James Earl Ray）刺殺身亡。同年，遺孀柯蕾塔（Coretta Scott King）與法瑞斯創建了金恩中心。

2011年，馬丁．路德．金恩紀念雕像完工於美國國家廣場（National Mall）；2017年，喬治亞州議會大廈也豎立另一座馬丁．路德．金恩紀念雕像。法瑞斯兩場落成典禮都沒有缺席。

法瑞斯本名威利．克莉絲汀．金恩（Willie Christine King），1927年9月11日生於亞特蘭大市，1948年取得史培曼學院（Spelman College）經濟學學士學位，接著在紐約哥倫比亞大學（Columbia University）取得兩個教育碩士學位。

威利．克莉絲汀．金恩後來成了教師，1960年與艾薩克．牛頓．法瑞斯（Isaac Newton Farris Sr.）結婚，育有一子一女。

2003年，她推出回憶錄，撰寫自己與弟弟馬丁．路德．金恩的童年往事。

亞特蘭大 喬治亞州 阿拉巴馬州

上一則

不參加共和黨初選辯論？川普稱「民調領先」：為什麼要給他們時間講話

延伸閱讀

國慶長周末 亞城溫度高、空氣差

國慶長周末 亞城溫度高、空氣差
要求女學生脫衣 馬州蒙郡社大開除教授

要求女學生脫衣 馬州蒙郡社大開除教授
要求女學生脫衣服 馬州蒙郡社區大學教授性騷擾被開除

要求女學生脫衣服 馬州蒙郡社區大學教授性騷擾被開除
老兵處理氫彈輻射中毒 最高院駁回集體求償

老兵處理氫彈輻射中毒 最高院駁回集體求償

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
是拉差辣椒醬嚴重缺貨，網路賣家趁機哄抬價格。(美聯社)

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

2023-06-29 09:26
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

2023-06-29 10:05
(取自推特@insidercnews)

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

2023-06-29 12:25

超人氣

更多 >
在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢
GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了
省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課

省萬元房租…洛杉磯男大學生每周搭機6次 去舊金山上課
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了