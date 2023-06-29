我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

要求女學生脫衣服 馬州蒙郡社區大學教授性騷擾被開除

記者張筠／馬州即時報導
馬州蒙郡社區大學銀泉市/Takoma校區。(取自Wikimedia Commons)
馬州蒙郡社區大學銀泉市/Takoma校區。(取自Wikimedia Commons)

聯邦政府日前調查發現，馬州蒙郡社區大學(Montgomery College)一名教授，在課堂上要求女學生脫衣服，只穿內衣，並評價女學生們的身體，調查指出該教授行為構成性騷擾，因此被學校開除，但聯邦政府表示，該校應採取更多措施保護學生權益。

聯邦教育民權部(Department of Education's Office for Civil Rights)表示，蒙郡社區大學銀泉市/Takoma校區的一名教授在課堂上，要求女學生們將衣服脱到只剩下內衣或胸罩，而後評價她們的身體(bodily commentary)，表面上是為了醫學評估(medical assessment)，但實際上這些醫學上的診斷或評估完全不需要脫衣服，也與身體評斷無關。

此事發生後，該校啟動調查，並通知該教授班上的所有學生，約學生們訪談，經過三個月的調查，學校確定該教授行為構成性騷擾，侵犯女學生們的權益。

該校隨後向受影響的學生們通知調查結果，給她們提供心理健康輔導，給予學術輔助，並向部分學生退還該課程的學費。

不過聯邦教育民權部表示，蒙郡社區大學應當在調查結束後正式通知所有學生，闡明調查結論，並制定計畫避免未來再發生性騷擾案件，「校方沒有正式通知所有學生，不禁令人擔憂該校沒有採取必要措施來確保受影響的學生不會繼續因性別而面臨不公正或不妥當的對待。」

聯邦教育民權部28日宣布已與蒙郡社區大學達成協議，學校將書面通知該教授班級的所有學生，告知他們調查結果，此外該校也將向聯邦教育民權部提供先前的調查結果，提交未來避免類似情況發生的計畫，以確保大學生們能不受歧視、安全無慮的接受教育。

性騷擾 教育 醫學

上一則

3810米深撈起 泰坦號殘骸運抵加拿大 罹難者也在內

延伸閱讀

神隱1周 黃子佼臉書突開啟…低調洩心境

神隱1周 黃子佼臉書突開啟…低調洩心境
86歲鐘南山遭女學生送吻 自嘲：怕老伴問起口紅印

86歲鐘南山遭女學生送吻 自嘲：怕老伴問起口紅印
法院認定性騷擾 判三振手勢不雅 遭註銷裁判、教練證

法院認定性騷擾 判三振手勢不雅 遭註銷裁判、教練證

北卡特許學校女學生只能穿裙 違憲

北卡特許學校女學生只能穿裙 違憲

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
50歲以後 這是每年應做的最重要檢查

50歲以後 這是每年應做的最重要檢查
瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管

瑪丹娜驚傳失去知覺 緊急送加護病房插管
搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟

搭機換座被拒 大媽狂罵年輕女…江西航空處理態度挨轟
年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」
男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了