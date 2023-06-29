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哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

記者顏伶如／即時報導
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)
從數據看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利。圖為最高法院前抗議平權招生的民眾。(路透)

最高法院即將針對遵循平權法案(Affirmative Action)的大學招生方式做出裁決，華盛頓郵報29日報導，在已經禁止州內公立大學平權招生的幾州，從過去30年來的數據分析可以看出，禁止平權招生對白人學生、亞裔學生有利，某些熱門頂尖大學學生人口多元化因此降低，但其他大學學生人口多元化則增加。

報導指出，根據2021年數據，已經禁止大學平權招生的亞利桑納州、加州、佛羅里達州、愛達荷州、密西根州、內布拉斯加州、新罕布夏州、奧克拉荷馬州、華盛頓州等地，西語裔學生、美洲原住民學生在大學學生人口當中比例偏低，白人學生、亞裔學生比例則偏高。

以加州為例，禁止大學平權招生的規定在1998年上路後，西語裔學生、非洲裔學生人口在柏克萊加大(University of California at Berkeley)驟減50%。分析顯示，流失的西語裔及非洲裔學生可能轉到其他競爭較不激烈的公立大學就讀。

專門研究加州禁止平權招生長期影響的耶魯大學(Yale University)經濟學副教授布利米爾(Zachary Bleemer)說，轉到競爭較不激烈的公立大學就讀的西語裔及非洲裔學生，畢業率因此降低，繼續攻讀研究所的比例也減少，畢業後收入同樣略遜一籌。

布利米爾說，如果這些學生就讀競爭較激烈的頂兼學校，可能有機會建立在其他地方無法獲得的人際脈絡，吸收到高中時期無法獲得的訊息，這些人際關係最後在職場上轉化成高薪待遇。

相較之下，亞裔學生、白人學生在加州禁止平權招生規定上路之前與之後，薪資水準大約維持不變。

招生 內布拉斯加州 亞裔

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