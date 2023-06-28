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馬州蒙郡煙火事故 兩人重傷 官員籲國慶安全

記者張筠／馬州即時報導
蒙郡27日發生煙火事故，一名男子嚴重燒傷，面臨生命危險，一名女子也重傷，耳膜破裂。（蒙郡消防局提供）
蒙郡27日發生煙火事故，一名男子嚴重燒傷，面臨生命危險，一名女子也重傷，耳膜破裂。（蒙郡消防局提供）

國慶日將至，大華府各地官員提醒民眾注意煙火(fireworks)安全，馬州蒙郡(Montgomery County)27日發生煙火事故，兩人因煙火故障發生爆炸，導致二人重傷，其中一人面臨生命危險；大華府多數郡市禁止燃放煙火、鞭炮，違規者將被罰款或監禁。

蒙郡消防局局長戈德斯坦(Scott Goldstein)表示，該事故27日下午5時15分左右發生在Seneca路與Cervantes大道附近，一棟住宅因煙火故障而發生爆炸，街坊鄰居表示，當時聽到一聲巨響，後來看到濃煙，女子受重傷且耳膜破裂，男子嚴重燒傷，面臨生命危險。

戈德斯坦說，兩人當時在為國慶日活動做準備，但因煙火有瑕疵，發生故障，導致意外爆炸且起濃煙，消防官員尚未確認該煙火的種類或品牌；「距離國慶日還有一周，但蒙郡已發生不幸案件」，戈德斯坦表示，所有的煙火在蒙郡都非法，呼籲民眾注意假日安全。

每年國慶日前後美國各地都有因煙火慶祝而發生的悲劇事故，馬州MedStar Union Memorial醫院手術醫生吉拉迪(Avi Giladi)說，許多煙火事故會造成嚴重傷害，甚至危及生命，「我曾有一名患者整隻手被煙火炸掉。」

吉拉迪說，常見的傷害是由危險性較低的煙火造成，例如管狀或瓶裝煙火，但若設置不良或缺乏有效的安全措施，很容易導致手指或身體燒燙傷，而大規模的煙火或高能裝置若操作不當，會引發爆炸，傷害性更強，恐會損傷耳膜或眼睛、身體嚴重燒傷、肢體受損等，嚴重者也會喪命。

吉拉迪表示，除了身體受傷，煙火事故也會造成「情緒傷痕」，給傷者和親友們留下心理陰影；他不建議民眾親自接觸煙火，但若需要處理，切忌在點燃煙火後返回，就算煙火沒有成功燃起綻放，也不要接近或觸碰。

煙火在大華府多數地區都屬違法，華府、北維州和馬州的多數郡市都禁止任何爆炸性煙火，包括鞭炮、禮炮等，違規燃放煙火在馬州喬治王子郡(Prince George’s County)最高罰金1000元，或監禁六個月，維州亞歷山卓市(Alexandria)則罰2500元或監禁一年。

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