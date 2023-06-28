傳TikTok將推線上零售店 與亞馬遜、Shein和Temu競爭

新聞網站Semafor 今（28）日發布消息指出，中國短影音平台抖音海外版TikTok計畫最快下月在其美國版應用程式中推出線上零售商店。圖/路透

新聞網站Semafor 今（28）日發布消息指出，中國短影音平台抖音海外版TikTok 計畫最快下月在其美國版應用程式中推出線上零售商店，與亞馬遜、Shein和Temu等電子商務平台直接競爭。

據報導，新商店將有別於TikTok現有的TikTok Shop電商 功能，即品牌商支付少量傭金在該平台上銷售其產品。報導稱，作為計畫的一部分，TikTok正為建立自家庫存採購，並將處理物流和客戶服務等事宜。

知情人士稱，在該商店銷售的大多數商品將來自中國製造商。據報導，使用者將可透過TikTok應用程式中的專用電子商務標籤流覽新商店和TikTok Shop的商品。

據彭博報導，TikTok的一位發言人表示，該公司正在英國測試零售功能，但沒有任何關於美國的資訊可供分享。

此外，根據英國金融時報報導，知情人士稱，TikTok Shop跨境電商今年在印尼的電子商務銷售額將比去年的25億美元增長一倍以上。據業內人士估計，TikTok Shop今年在整個東南亞 地區的商品交易總額（GMV）預計將達到150億美元，遠高於去年的44億美元，並占到其全球電商業務規模的大部分。