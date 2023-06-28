被專機從德州載到麻州丟包 少數無證客已在當地就業

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)去年9月出動專機，將49名無證移民從德州載到麻州瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)丟包。（美聯社）

共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)去年9月出動專機，將49名無證移民 從德州載到麻州 瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)丟包。紐約時報28日報導，其中某些無證客已經在這個富裕的小島找到工作，有朋友、有住處，低調展開新生活。

黛西‧卡羅(Deici Cauro)便是其中一例。去年逃離委內瑞拉家鄉時，她作夢也沒想到有朝一日會在四處都是豪宅、遊艇的麻州鱈魚角(Cape Cod)南部生活，這種環境她只在電影裡見過。

被德桑提斯專機載到瑪莎葡萄園釋放的9個月之後，現在25歲的卡羅以擔任園丁為生，為許多家庭工作。

報導指出，被載到瑪莎葡萄園的絕大多數無證移民，短短幾天之內便離開當地，轉往麻州其他城市或紐約、華府、密西根州，因為比起瑪莎葡萄園小島來說，大都會區對於身無分文的無證客來說，可能有更多發展機會。

然而，包括卡羅在內至少有四人則留在瑪莎葡萄園，與願意歡迎他們的當地社區民眾建立情誼。卡羅的29歲哥哥丹尼爾‧卡羅(Daniel Cauro)、28歲表哥艾奎拉(Eliud Aguilar)則找到油漆工、屋頂工差事。四人抵達之初獲得當地熱心居民收留，後來賺取足夠工資，每人每月各出1000元合租兩臥公寓，交通工具是腳踏車。

卡羅說，以前根本不知道瑪莎葡萄園在哪裡，如今獲得社區民眾接納，「現在這裡是我的家，我不想離開」。