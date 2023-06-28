保守派推動使用白卡必須工作新規 喬州領先風潮

保守派近來再次積極推動要求白卡持有人必須工作。美聯社

華盛頓郵報28日報導，共和黨眾議員在今春的舉債上限談判中，主張使用俗稱白卡 的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)民眾必須工作，最後並未納入最後協議，但保守派在各州推動類似規定則頗有進展，其中喬治亞州 成效最明顯，名稱為「喬治亞州納保管道」(Georgia Pathways to Coverage)的計畫7月即將上路，阿肯色州也在研議類似規定。

報導指出，雖然要求白卡持有人必須工作的規定，過去曾經面臨法律挑戰，但現在喬治亞州、阿肯色州州政府官員紛紛捲土重來，其他幾州則有類似提案在州議會提出，只不過短期之內不會有結果。北卡羅來納州新通過的擴大白卡計畫法案當中訂有條款寫道，如果聯邦政府允許對白卡持有人設定資格限制，州政府將請求聯邦核准強制要求白卡持有人要有工作的新規。

華盛頓郵報分析，保守派近來再次積極推動要求白卡持有人必須工作，但哪些行動只是口號，哪些行動最後得以落實，目前都還言之過早，喬州 則是各界可以窺知真相的最佳實例。

長期以來，喬州白卡資格在全美各州當中堪稱最嚴格的幾州之一。「喬治亞州納保管道」是在距離2020年大選前倒數3周獲得聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)批准，64歲以下民眾可以參加，但必須證明每個月工作至少80小時，或者正在上大學、接受職業訓練，或者每個月擔任義工服務時數達80小時，才有申請資格。