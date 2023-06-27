我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024總統最新民調 川普44% 首超拜登41%

世說新聞╱川菜世家母女同廚 麻婆豆腐+芝士好吃嗎？

淫魔艾普斯坦自殺 司法部報告曝監獄3點嚴重失職

記者張聲肇／即時報導
艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約曼哈頓大都會懲教中心時，上吊自殺。(美聯社)
艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約曼哈頓大都會懲教中心時，上吊自殺。(美聯社)

司法部督察長辦公室27日發布報告指出，監獄管理的疏失與職工怠忽職守，是2019年8月淫魔艾普斯坦(Jeffrey Epstein)得以伺機自殺的主因，聯邦監獄體系弊病叢生，非改革不可。

醜聞廣泛牽涉政商名流的艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約市曼哈頓大都會懲教中心(Metropolitan Correctional Center)時，被發現上吊自殺，當時獄方明知艾普斯坦在幾個禮拜前才自殺未遂，仍讓他單獨監禁，不檢查他的囚房，不按時巡查，還發給他額外的被單，讓他有「工具」吊頸自殺。

更離譜的是，囚房一帶的監視錄影機壞掉，雖然有開機，但艾普斯坦自殺那晚的情況完全沒有錄到。他的離奇死亡，引發外界嚴重猜測質疑，認為並不單純。

但司法部的最新調查報告說，監獄不但人員短缺，管理鬆散，連設備都不堪使用，等有人看出艾普斯坦斷氣，才發現當時負責值班監看他的獄警，已連續24小時上班。

督察長霍若維茲(Michael Horowitz)說，怠忽職守、舉措錯誤、明顯失職一併發酵，產生出艾普斯坦「自殺時機成熟」的環境，刺激出一系列陰謀論，也剝奪了所有受害人見證艾普斯坦受到司法制裁的機會。「這些問題長期存在，失職無能也絕非新聞，但不是卸責的藉口，卻凸顯聯邦監獄局和司法部改革獄政的迫切必要。」

死時66歲的艾普斯坦，被囚禁在如今已關閉的大都會懲教中心之前，遭到聯邦檢方以兩項走私未成年少女賣淫的罪名起訴。檢警調查發現，他和某社交名媛經營多年走私人口賣淫勾當，受害人包括14歲的少女，先裸體替他按摩，漸次升級為替他手淫、和他性交。他拒不認罪，但罪行一經確立，最高囚禁45年的司法判決逃不了。

這種高知名度的囚犯在獄中自殺身亡，顯示獄政的缺失，不僅在於人員不足、管理失能、囚犯暴力等，也暴露其他許多問題。聯邦監獄局負責120多個監獄，囚犯約16萬人。

去年接任監獄局長的彼德斯(Colette Peters)說，「本局已著手實施督察長的建議。」她也替3.5萬名監獄管理人員打氣說，犯下大都會懲教中心錯誤的僅是少數人，多數員工都盡忠職守。

紐約市曼哈頓大都會懲教中心。(美聯社)
紐約市曼哈頓大都會懲教中心。(美聯社)

監獄 艾普斯坦 大都會

上一則

德州熱浪來襲 高溫預警上探117℉ 將席捲南部、中部

延伸閱讀

宏都拉斯女監暴動 幫派衝突至少41死7傷

宏都拉斯女監暴動 幫派衝突至少41死7傷
淫魔艾普斯坦案 維京前第一夫人涉媒介女性 換政治捐獻

淫魔艾普斯坦案 維京前第一夫人涉媒介女性 換政治捐獻
淫魔艾普斯坦案 維京前第一夫人涉媒介女性、助取簽證

淫魔艾普斯坦案 維京前第一夫人涉媒介女性、助取簽證
「一號無名氏珍」控助淫魔艾普斯坦 摩根大通2.9億元和解

「一號無名氏珍」控助淫魔艾普斯坦 摩根大通2.9億元和解

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
紐約州倫斯勒工技學院(Rensselaer Polytechnic Institute)。(Wikimedia Commons)

清潔工關電源 20年研究成果泡湯 倫斯勒理工學院提告

2023-06-27 10:26
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了