淫魔艾普斯坦自殺 司法部報告曝監獄3點嚴重失職

艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約曼哈頓大都會懲教中心時，上吊自殺。(美聯社)

司法部督察長辦公室27日發布報告指出，監獄 管理的疏失與職工怠忽職守，是2019年8月淫魔艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)得以伺機自殺的主因，聯邦監獄體系弊病叢生，非改革不可。

醜聞廣泛牽涉政商名流的艾普斯坦2019年8月10日關押在紐約市曼哈頓大都會 懲教中心(Metropolitan Correctional Center)時，被發現上吊自殺，當時獄方明知艾普斯坦在幾個禮拜前才自殺未遂，仍讓他單獨監禁，不檢查他的囚房，不按時巡查，還發給他額外的被單，讓他有「工具」吊頸自殺。

更離譜的是，囚房一帶的監視錄影機壞掉，雖然有開機，但艾普斯坦自殺那晚的情況完全沒有錄到。他的離奇死亡，引發外界嚴重猜測質疑，認為並不單純。

但司法部的最新調查報告說，監獄不但人員短缺，管理鬆散，連設備都不堪使用，等有人看出艾普斯坦斷氣，才發現當時負責值班監看他的獄警，已連續24小時上班。

督察長霍若維茲(Michael Horowitz)說，怠忽職守、舉措錯誤、明顯失職一併發酵，產生出艾普斯坦「自殺時機成熟」的環境，刺激出一系列陰謀論，也剝奪了所有受害人見證艾普斯坦受到司法制裁的機會。「這些問題長期存在，失職無能也絕非新聞，但不是卸責的藉口，卻凸顯聯邦監獄局和司法部改革獄政的迫切必要。」

死時66歲的艾普斯坦，被囚禁在如今已關閉的大都會懲教中心之前，遭到聯邦檢方以兩項走私未成年少女賣淫的罪名起訴。檢警調查發現，他和某社交名媛經營多年走私人口賣淫勾當，受害人包括14歲的少女，先裸體替他按摩，漸次升級為替他手淫、和他性交。他拒不認罪，但罪行一經確立，最高囚禁45年的司法判決逃不了。

這種高知名度的囚犯在獄中自殺身亡，顯示獄政的缺失，不僅在於人員不足、管理失能、囚犯暴力等，也暴露其他許多問題。聯邦監獄局負責120多個監獄，囚犯約16萬人。