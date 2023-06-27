世界OnAir／難民木偶長征 紐約華埠站的設計師來自台灣

馬藝瑄參與設計的小艾瑪爾長征紐約華埠站。(馬藝瑄提供)

來自台灣的舞台設計師馬藝瑄最印象深刻的作品，是去年剛完成的小艾瑪爾長征(Little Amal Walk)華埠 站的戶外裝置設計「擁抱牽絆(Embrace the tangle)」。小艾瑪爾是以敘利亞難民小女孩為形象做成的12呎高木偶，走遍各國呼籲民眾重視難民危機。

為了迎接小艾瑪爾來到紐約華埠，馬藝瑄做了很多功課，深入了解華埠移民歷史，再結合華埠的當今的社區特色和路況，設計出互動感極強的布景——一件件寫著不同語言文字的衣服，通過晾衣繩掛在防火梯之上，小艾瑪爾走過之時，衣服也纏繞在了她身上。馬藝瑄解釋，這背後的寓意其實十分溫暖。

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「小艾瑪爾被衣服纏繞住，會發現只要她願意，哪裡都是她的家。這個心情也跟移民很像，大家帶著不同的目的來，最後在這裡找到歸宿。這可能是我最近做過的最有意義的設計了。」

馬藝瑄跟戲劇結緣已經有十年。她從台大戲劇係畢業，後來到紐約大學讀舞台和電影設計研究所，畢業後在紐約百老匯 闖蕩至今。對劇場 「不可複製性」的熱愛，是馬藝瑄留守的原因之一。

在紐約工作舞台設計師馬藝瑄。(馬藝瑄提供)

「劇場無法被複製，不能被重播，這深深吸引著我。觀眾會突然想到某一齣戲的某一個時刻，會想到自己過去的人生經驗，或者發現它跟當代社會發生的連結。這個經驗是無法取代的。去觸發這個時刻的發生，是我工作最大的意義。」

但馬藝瑄今年忙瘋了，同時正在參與三個百老匯劇目和五個外百老匯 劇目的設計，還接下了一份教職，秋季將到維吉尼亞大學教課，「談到工作生活的平衡，我就是沒有。」

舞台設計師薪水單薄，是馬藝瑄接下多個工作的原因之一。紐約時報在今年一月份發布一篇名為「27名紐約客聊了聊他們賺多少錢」的文章，其中一名舞台和服裝設計師的薪水低得嚇人：年薪2.7萬美金。這位設計師說，「我也希望我不必過得這麼難，希望我能拿跟我的價值成正比的薪水。」

馬藝瑄表示，工作經驗低於五年的舞台設計師，一整個案子完成之後大概可以得到4000到6000美金的報酬，而一個劇的舞台設計從構思到完成往往需要耗時半年甚至到一年。這樣算下來，同時為多個劇工作，幾乎是維持在紐約基本生活必須要做到的事。而在紐約又分百老匯和外百老匯，百老匯劇院更大，劇目也一般更受歡迎，營收更豐厚；但能讓文藝工作者不受題材和形式限制地創作的外百老匯，創作自由換來的卻是不穩定的薪資條件和工作環境。

另，藝文行業工作者的付出難以量化，也造就了薪酬與個人價值的不對等。馬藝瑄表示，雖然現在公眾越來越意識到戲劇幕後工作者的不易之處，但是要推動真正改變的發生，還需一個漫長的過程，但最起碼可以從自己做起——馬藝瑄從不虧待自己的舞台設計助理，一定給足高於25美金的時薪。「當然最終還是希望有更多觀眾來看戲，劇院更加賺錢了，上頭自然就更有意願改善工作環境。」

作為劇場人，談及歌劇魅影的停演，馬藝瑄沒有太多感傷的情緒，反而覺得「差不多了」。「其實紐約的劇場工作者都不喜歡百老匯變得很商業。歌劇魅影很受觀光客喜歡，但也吃掉了一定的資源，延緩了推陳出新的速度。如果百老匯只服務觀光客，是很可惜的事。」