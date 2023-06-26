我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情3年驅逐禁令 讓房東負債累累 有人面臨法拍風險

縮小腫瘤阻止復發 打疫苗治癌症 有望5年內問世

印州女遭搶劫 歹徒逼「加臉友」私訊：你太美了我會還錢

聯合新聞網／即時報導
持槍搶劫示意圖。(取材自Ingimage)
持槍搶劫示意圖。(取材自Ingimage)

遇到強盜想加你臉書，你會答應嗎？印第安納州一名女子在住家前遭歹徒持槍威嚇搶劫，對方搶走100元現金後還問被害人「有沒有男朋友」，還要求和女子成為「臉友」，事後更傳訊息寫道：「我會把錢還給你，因為你太美了。」

據鏡報報導，一名名叫貝倫（Amber Beraun）的女子上個月下午回到位於印第安納州波里斯的住處門前時，持槍的波伊斯（Damien Boyce）突然靠近，並威脅「讓我進去你家」，眼見無法得逞，波伊斯洗劫了車上的100元現金。

在奪取錢財後，波伊斯仍拿槍指著貝倫，他不僅問對方「有沒有男朋友」，還要求貝倫加他臉書好友，貝倫心想「加了他好友之後，他可能就會乖乖離開」，於是便照做，波伊斯也真的就走人，貝倫則逃過一劫。

事件未就此落幕，當地警方表示，貝倫事後收到來自波伊斯的私訊，訊息寫著：「你知道的，我會還你錢。用這種方式認識你實在太棒了，但你該死的太漂亮了，你不該被搶劫。」貝倫則客氣地回覆：「我相信你是個貼心的人，只是日子不太好過而已，我知道。」沒想到波伊斯得寸進尺邀約「要不要出來鬆一下（come chill）」。

貝倫嚇壞表示，波伊斯奪走了她待在自己家裡的安全感，「當晚上聽到一些聲音時，你會知道有人在街上走來走去尋找下手的目標，這讓我有點緊張。」

警方表示，波伊斯也遭指控在本月12日再度犯下搶案，並開槍射殺、持磚頭砸向被害者，自首後，他被指控犯下搶劫、非法持有武器、魯莽犯罪和毆打罪，接下來得繳納7500元保釋金才能暫時獲釋。

臉書 印第安納州

上一則

疫情3年驅逐禁令 讓房東負債累累 有人面臨法拍風險

下一則

「鋰電池之父」古德諾與世長辭 享嵩壽100歲

延伸閱讀

封面故事／葡萄牙10天自由行 里斯本初體驗 吃蛋塔看城堡

封面故事／葡萄牙10天自由行 里斯本初體驗 吃蛋塔看城堡
以為歹徒闖入家 伊州男開槍卻打中自己小腿…原來是夢

以為歹徒闖入家 伊州男開槍卻打中自己小腿…原來是夢
橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪

橙縣富樂頓7旬亞裔翁無懼胡椒噴霧 激烈反抗嚇跑2劫匪
7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。美聯社

4月迄今已有130萬人失去白卡 波及範圍恐持續擴大

2023-06-21 09:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？

曾是搶手貨 Instant Pot 為何淪至破產？
鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相
買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算

買蔬果、有機食物或肉類 這些超市比沃爾瑪或Target划算
Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款