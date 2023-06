印州女遭搶劫 歹徒逼「加臉友」私訊：你太美了我會還錢

遇到強盜想加你臉書 ,你會答應嗎?印第安納州 一名女子在住家前遭歹徒持槍威嚇搶劫,對方搶走100元現金後還問被害人「有沒有男朋友」,還要求和女子成為「臉友」,事後更傳訊息寫道:「我會把錢還給你,因為你太美了。」

據鏡報報導,一名名叫貝倫(Amber Beraun)的女子上個月下午回到位於印第安納州波里斯的住處門前時,持槍的波伊斯(Damien Boyce)突然靠近,並威脅「讓我進去你家」,眼見無法得逞,波伊斯洗劫了車上的100元現金。

在奪取錢財後,波伊斯仍拿槍指著貝倫,他不僅問對方「有沒有男朋友」,還要求貝倫加他臉書好友,貝倫心想「加了他好友之後,他可能就會乖乖離開」,於是便照做,波伊斯也真的就走人,貝倫則逃過一劫。

事件未就此落幕,當地警方表示,貝倫事後收到來自波伊斯的私訊,訊息寫著:「你知道的,我會還你錢。用這種方式認識你實在太棒了,但你該死的太漂亮了,你不該被搶劫。」貝倫則客氣地回覆:「我相信你是個貼心的人,只是日子不太好過而已,我知道。」沒想到波伊斯得寸進尺邀約「要不要出來鬆一下(come chill)」。

貝倫嚇壞表示,波伊斯奪走了她待在自己家裡的安全感,「當晚上聽到一些聲音時,你會知道有人在街上走來走去尋找下手的目標,這讓我有點緊張。」

警方表示,波伊斯也遭指控在本月12日再度犯下搶案,並開槍射殺、持磚頭砸向被害者,自首後,他被指控犯下搶劫、非法持有武器、魯莽犯罪和毆打罪,接下來得繳納7500元保釋金才能暫時獲釋。

