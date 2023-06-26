印州女遭搶劫 歹徒逼「加臉友」私訊：你太美了我會還錢

持槍搶劫示意圖。(取材自Ingimage)

遇到強盜想加你臉書 ，你會答應嗎？印第安納州 一名女子在住家前遭歹徒持槍威嚇搶劫，對方搶走100元現金後還問被害人「有沒有男朋友」，還要求和女子成為「臉友」，事後更傳訊息寫道：「我會把錢還給你，因為你太美了。」

據鏡報報導，一名名叫貝倫（Amber Beraun）的女子上個月下午回到位於印第安納州波里斯的住處門前時，持槍的波伊斯（Damien Boyce）突然靠近，並威脅「讓我進去你家」，眼見無法得逞，波伊斯洗劫了車上的100元現金。

在奪取錢財後，波伊斯仍拿槍指著貝倫，他不僅問對方「有沒有男朋友」，還要求貝倫加他臉書好友，貝倫心想「加了他好友之後，他可能就會乖乖離開」，於是便照做，波伊斯也真的就走人，貝倫則逃過一劫。

事件未就此落幕，當地警方表示，貝倫事後收到來自波伊斯的私訊，訊息寫著：「你知道的，我會還你錢。用這種方式認識你實在太棒了，但你該死的太漂亮了，你不該被搶劫。」貝倫則客氣地回覆：「我相信你是個貼心的人，只是日子不太好過而已，我知道。」沒想到波伊斯得寸進尺邀約「要不要出來鬆一下（come chill）」。

貝倫嚇壞表示，波伊斯奪走了她待在自己家裡的安全感，「當晚上聽到一些聲音時，你會知道有人在街上走來走去尋找下手的目標，這讓我有點緊張。」

警方表示，波伊斯也遭指控在本月12日再度犯下搶案，並開槍射殺、持磚頭砸向被害者，自首後，他被指控犯下搶劫、非法持有武器、魯莽犯罪和毆打罪，接下來得繳納7500元保釋金才能暫時獲釋。