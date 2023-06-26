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夏季酷熱 冷氣同開 北美2/3地區面臨停電危機

記者張聲肇／即時報導
氣象預測美國大部分地區今夏氣溫可能高於往年，讓北美地區的電力系統受到考驗，三分之二地區面臨斷電危機。圖為德州休士頓地區的輸電網。(美聯社)
氣象預測美國大部分地區今夏氣溫可能高於往年，讓北美地區的電力系統受到考驗，三分之二地區面臨斷電危機。圖為德州休士頓地區的輸電網。(美聯社)

北美能源可靠公司(North American Energy Reliability Corporation, NERC)說，今年夏季酷熱時，各地用戶如果同時使用冷氣，將有三分之二地區面臨停電危機，北美的供電系統將受到嚴酷的考驗。

NERC發表的夏季展望報告指出，密西西比河以西的整個美國中西部，包括德州大部分地區，在「極端情況」下，可能缺電，新英格蘭和加拿大的安大略省也是停電的「高風險」地區。

高風險是結合三大原因的結果：傳統發電廠紛告退役、尖峰時段用電需求大增、熱浪肆虐範圍太大，威脅供電系統的穩定。

美國中、南部許多民眾已在和熱浪搏鬥，從亞利桑納州到阿拉巴馬州，約有4000萬人26日接到高溫與熱浪警告。

沙漠地區和德州西部，氣溫可能超過華氏110度，有些地方的體感溫度將達120度，氣象預報人員說，熱浪可能持續到下周。

氣象預測顯示，美國大部分地方未來三個月的氣溫可能高於往常。國家海洋大氣管理局(NOAA)預測，西北太平洋沿岸、西南部、德州、東南部、大西洋沿岸中部和東北部，未來90天氣溫打破紀錄的機率最高。

影響供電系統的因素當中，燃煤發電廠除役，取而代之的太陽能和風力電廠發電量不見得趕得上需求；風力低，發電量少，就可能導致仰賴風力的德州部分地方停電。

氣候乾旱，水庫水位下降，水力發電量不足，也是供電吃緊的原因。

限制廢氣排放的環保法規迫使23州，包括內華達、猶他、墨西哥灣區各州、大西洋中部及中西部各州降低燃煤發電量，也是這些地方可能缺電的原因。

供電系統的另一考驗是供應鏈問題和勞工短缺，某些發電廠維修整備落後，無法滿足夏天高承載量的要求。NERC特別指出，變電器庫存不足，颶風等天災後，重啟電力供應會有問題。

美南地區26日有約4000萬人受到高溫與熱浪衝擊，兒童們迫不急待地在戶外戲水驅暑...
美南地區26日有約4000萬人受到高溫與熱浪衝擊，兒童們迫不急待地在戶外戲水驅暑。(美聯社)

德州 熱浪 阿拉巴馬州

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