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縮小腫瘤阻止復發 打疫苗治癌症 有望5年內問世

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縮小腫瘤阻止復發 打疫苗治癌症 有望5年內問世

記者張聲肇／即時報導
西雅圖華盛頓大學醫學院癌症疫苗研究所研究員鮑特斯5月25日在實驗室檢測乳癌細胞。(美聯社)
西雅圖華盛頓大學醫學院癌症疫苗研究所研究員鮑特斯5月25日在實驗室檢測乳癌細胞。(美聯社)

癌症研究大有進展，科學界稱已達轉折點，治療癌症的疫苗可能在五年之內問世；但此處所謂的疫苗不是傳統意義上的「預防」疫苗，而是能夠縮小腫瘤，讓癌症不再復發的「治療」醫藥。

這方面的研究，目標包括乳癌和肺癌的實驗療法，目前對致命的皮膚癌和胰臟癌的試驗，已初見成效。

國家癌症研究所(National Cancer Institute)免疫療法研究小組召集人加利(James Gulley)說，「我們已獲初步成效，現在要達成更好的成效。」

科學家比過去更了解癌細胞如何躲過人體的免疫系統，癌症疫苗就如其他免疫療法，著眼於提升免疫能力，藉身體的免疫系統，去找出並殺死癌細胞。最新的癌症疫苗也使用「信使RNA」(mRNA)技術，也就是前一陣子新冠疫情期間所使用的疫苗研製技術。這個技術研發的目的本來就是治療癌症，但先拿來製造新冠疫苗。

西雅圖華盛頓大學醫學院癌症疫苗研究所研究員迪錫斯( Nora Disis)說，能夠教導免疫系統的T細胞認出「危險的癌細胞」，是疫苗要發揮功效的關鍵。

這項研究要獲得更大的進展，需靠更多志願參與的病患。

本來和先生準備展開五大湖-聖勞倫斯河流域船舶之旅的凱瑟琳‧傑德(Kathleen Jade， 50歲)2月底獲悉自己罹患乳癌後，志願參與疫苗療法研究，現在在等第三劑，看看能否縮小癌細胞，不用開刀移除。同時也接受乳癌標準療法的傑德說，「即使機會不大，我感覺仍值得。」

免疫療法過去對癌症成效不大，主要是癌細胞能躲過免疫系統，醫學界根據失敗經驗，把拯救對象改為初期病患，包括非侵襲性的乳腺癌患者。

此外，防B型肝炎和防子宮頸癌的疫苗研究也在繼續。

凱瑟琳‧傑德今年50歲，2月底得知罹患乳癌，志願參與疫苗療法研究，5月底在西雅圖...
凱瑟琳‧傑德今年50歲，2月底得知罹患乳癌，志願參與疫苗療法研究，5月底在西雅圖華盛頓大學醫學院癌症疫苗研究所，配合格溫博士檢測，準備再接受第三劑乳癌試驗疫苗。(美聯社)

疫苗 癌症 癌細胞

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