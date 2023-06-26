民主黨籍眾議員索取川普華府飯店資料遭最高法院駁回

民主黨籍眾議員希望索取與川普華府國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)有關的政府資料訴訟案，26日遭到最高法院駁回。(路透)

民主黨籍眾議員 希望索取與川普華府 國際飯店(Trump International Hotel Washington, D.C.)有關的政府資料訴訟案，26日遭到最高法院駁回。國家廣播公司(NBC)分析，民主黨國會議員先前已經主動撤告，因為政黨輪替之後，被告變成拜登政府。

2013年，紐約房地產大亨川普與聯邦總務署(General Services Administration，GSA)簽訂華府舊郵政大樓(Old Post Office Pavilion)租賃契約。川普集團(Trump Organization)耗資2億元裝潢翻修後，華府川普國際飯店於2016年開張，當時川普是共和黨總統候選人。

川普上台後，華府川普國際飯店引發是否合法、違反道德操守以及違憲爭議，包括某些人士花錢下榻，只為了爭取向白宮遊說的機會。2022年，川普華府國際飯店經營權以3億7500萬元轉讓給邁阿密CGI商業集團(CGI Merchant Group)，並且改名為華爾道夫大飯店(Waldorf Astoria Hotel)。

民主黨眾議員向聯邦總務署索取川普華府飯店財務資料卻碰壁，已故馬里蘭州聯邦眾議員康明斯(Elijah Cummings)為首的17名民主黨眾議員2017年聯合提告，指控川普涉嫌利益衝突。訴訟案先是被聯邦法院法官以沒有提告基礎為由駁回，聯邦上訴法院2020年在川普卸任前則裁定訴訟恢復進行，最高法院如今裁定駁回。