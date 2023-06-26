華郵：百年一遇洪災在全美20個郡縣變成十年一見

氣候變遷引發的災難暴雨及洪災，在美國某些地區已經變得頻繁。(Getty Images)

華盛頓郵報26日報導，氣候變遷 引發的災難暴雨 及洪災，在美國某些地區已經變得頻繁，美國政府公布的降雨預測卻沒能真實反映問題的嚴重性；「百年一見的風暴 」(1-in-100 year storm)在全美20個郡縣，已經升級成為每10年就會發生一次。

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)公布通過同儕審查的預測模型指出，美國政府公布的降雨預測官方數據，是全國基礎建設的設計、規畫參考依據，但卻沒能反映氣候變遷之下的暴雨發生頻率及豪雨威力。

「第一街基金會」指出，平均一年裡發生機率為1%的「百年一見的風暴」，在某些地區出現頻繁已經大增。美國逾半數人口現在居住的地點，出現超級豪雨的機率，其實是美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)公布Atlas 14降雨預測多出一倍。

報導指出，「百年一見的風暴」在20%美國已經變成每25年就會發生。居住總人口累計130萬人的全美20個郡縣，極端豪雨每10年就會發生一次，包括印第安納州、肯塔基州、賓州、北卡羅來納州等地。

統計顯示，印州(Floyd County)「百年一見的風暴」頻率升高風險最大，國家海洋暨大氣總署估計超級豪雨發生時每小時降雨量為2.9吋，但「第一街基金會」納入氣候變遷因素計算，每小時降雨量上看4.9吋，「百年一見的風暴」每7年就會出現一次。

德州橘郡(Orange County)、科羅拉多州聖璜郡(San Juan County)、印州克拉克郡(Clark County)「百年一見的風暴」每8年就會出現。