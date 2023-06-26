我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院：北卡特許學校不得強迫女學生穿裙子上學

美無償提供台灣Jump 20無人機 並派員協助訓練

華郵：百年一遇洪災在全美20個郡縣變成十年一見

記者顏伶如／即時報導
氣候變遷引發的災難暴雨及洪災，在美國某些地區已經變得頻繁。(Getty Images)
氣候變遷引發的災難暴雨及洪災，在美國某些地區已經變得頻繁。(Getty Images)

華盛頓郵報26日報導，氣候變遷引發的災難暴雨及洪災，在美國某些地區已經變得頻繁，美國政府公布的降雨預測卻沒能真實反映問題的嚴重性；「百年一見的風暴」(1-in-100 year storm)在全美20個郡縣，已經升級成為每10年就會發生一次。

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)公布通過同儕審查的預測模型指出，美國政府公布的降雨預測官方數據，是全國基礎建設的設計、規畫參考依據，但卻沒能反映氣候變遷之下的暴雨發生頻率及豪雨威力。

「第一街基金會」指出，平均一年裡發生機率為1%的「百年一見的風暴」，在某些地區出現頻繁已經大增。美國逾半數人口現在居住的地點，出現超級豪雨的機率，其實是美國國家海洋暨大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration， NOAA)公布Atlas 14降雨預測多出一倍。

報導指出，「百年一見的風暴」在20%美國已經變成每25年就會發生。居住總人口累計130萬人的全美20個郡縣，極端豪雨每10年就會發生一次，包括印第安納州、肯塔基州、賓州、北卡羅來納州等地。

統計顯示，印州(Floyd County)「百年一見的風暴」頻率升高風險最大，國家海洋暨大氣總署估計超級豪雨發生時每小時降雨量為2.9吋，但「第一街基金會」納入氣候變遷因素計算，每小時降雨量上看4.9吋，「百年一見的風暴」每7年就會出現一次。

德州橘郡(Orange County)、科羅拉多州聖璜郡(San Juan County)、印州克拉克郡(Clark County)「百年一見的風暴」每8年就會出現。

風暴 氣候變遷 暴雨

上一則

「我們為你們的孩子而來」 驕傲遊行煽動性口號引反彈

下一則

最高法院裁決讓路易斯安納州國會選區得以重畫

延伸閱讀

美股早盤齊揚 但市場仍憂Fed貨幣緊縮恐傷美國經濟

美股早盤齊揚 但市場仍憂Fed貨幣緊縮恐傷美國經濟
拜登政府擴大補助範圍 要讓晶片供應鏈通通搬來美國

拜登政府擴大補助範圍 要讓晶片供應鏈通通搬來美國
泰坦號事故 曝美聲波監聽系統

泰坦號事故 曝美聲波監聽系統
華郵：美6月中接獲普里格津計畫「起義」情報 憂俄不穩危及核武管控

華郵：美6月中接獲普里格津計畫「起義」情報 憂俄不穩危及核武管控

熱門新聞

新澤西州州長墨菲與州議會高層暫時達成協議，讓州內長者的房地產自2026年起，擁有50%的免稅額。(取材自臉書)

65歲以上 有條件地稅減半 這州3年後實施

2023-06-22 18:26
5月全美房屋售價中間值下跌3.1%，創2011年12月以來最大跨年跌幅。圖為馬州一處房產標示已出售。（歐新社）

全美5月房價創10年最大跌幅 「1原因」讓買房族不敢下手

2023-06-22 21:27
洗米水在網路上成為生髮自療的新熱門趨勢。(Getty Images)

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

2023-06-25 15:10
不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

2023-06-22 22:47
從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。美聯社

4月迄今已有130萬人失去白卡 波及範圍恐持續擴大

2023-06-21 09:47
住在密西根州的男子波林，涉嫌將劉憶佳、Kelsey Chang推落懸崖。(臉書截圖)

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

2023-06-22 22:02

超人氣

更多 >
怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔

怪英文不好 華人好市多買「煙火」 結果超後悔
虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議
頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒
坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈

坐輪椅亞裔老夫婦 在南加華人區街頭被搶金項鏈
洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯

洗米水強化髮質 還能刺激生髮？社群媒體正夯