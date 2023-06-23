格鬥明星想特訓馬斯克 幫他「鐵籠格鬥賽」戰查克柏格

推特老闆馬斯克與臉書母公司Meta執行長查克柏格日前隔空同意要打上一場「鐵籠格鬥賽」。(Getty Images)

推特 老闆馬斯克 與臉書母公司Meta執行長查克柏格 日前隔空同意要打上一場「鐵籠格鬥賽」，綜合格鬥（MMA）明星馬斯維達爾（Jorge Masvidal）與史崔克蘭（Sean Strickland）已經提出邀請，表明願意幫忙訓練自稱「幾乎從不鍛鍊」的馬斯克參加這場科技億萬富豪之間的超級大賽。

根據此前新聞報導，馬斯克21日上推特回復一條訊息，稱自己跟查克柏格「準備好打上一場鐵籠戰」。查克柏格隨後在IG限時動態貼出了馬斯克推文的截圖，寫下「把地點發給我」，而兩人似乎都很認真要參賽。

每日郵報報導，史崔克蘭率先提出自己當訓練師的服務。他上推特寫道，「天那，他X的馬克．查克柏格…下流的共產黨徒…沒人想要你的穿戴裝置和假訊息審查制度，但…臉書通過市場考驗了了，馬斯克來維加斯，我們將投入訓練」。

Man fuck Mark Zuckerberg.. Dirty communist.... No one wants your goggles and your disinformation censorship but.... Facebook market gets a pass....@elonmusk come to Vegas. We will put in work! — Sean Strickland (@SStricklandMMA) 2023年6月22日

馬斯維達爾也很快就跟進，把自己的名字也加入其中，推文寫道「馬斯克，讓我知道（lmk），我們在拳館投入工作」。

@elonmusk lmk we get some work in 👊🏽 — BMF.eth (@GamebredFighter) 2023年6月22日

史崔克蘭參加終極格鬥冠軍賽（UFC）的中量級，目前排名第七。馬斯維達爾則在MMA運動度過了20年的輝煌歲月，2度爭奪UFC次中量級冠軍，最近高掛拳套退役，而兩人都是馬斯克的忠實粉絲。