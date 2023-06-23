班機延誤取消免排隊 聯航升級app全搞定

聯合航空宣布，將啟用該公司的應用程式，在班機延誤或取消時，向乘客發送重新預定航班等選項。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著旅遊市場復甦，各航空公司旅客服務台排隊人數大增，客服電話等待時間激增，聯合航空(United Airlines)表示，聯航應用程式app將增加最新功能，所有旅客遇到班機取消、延誤時，可以直接從該公司app重新預定航班，並在某些情況下提供旅客餐劵與酒店住宿劵。

總部在芝加哥 的聯合航空22日說，從去年年底開始，聯航就開始測試這項服務，發現可以有效減少乘客在機場 排隊等待與航空公司人員詢問與協商的人數。該公司升級後的app，除了提供旅客重新預定航班的選項、發送餐飲和酒店的代金劵，也將提供行李追蹤信息。

聯航表示，其中餐劵將提供給航班延誤至少三小時的旅客，酒店住宿劵將發給航班取消或夜間班機延誤的旅客，不過，如果是因為天氣因素導致的延誤、取消，則不適用於發放代金劵。

航空公司受到來自拜登 政府的壓力，要求改善客戶服務，美國運輸部近日也表示，將開始制訂新規，要求航空公司造成航班延誤與取消時，要對乘客進行賠償。

聯航客戶長喬喬(Linda Jojo)表示，新的應用程式功能將可替旅客節省時間、減輕壓力，因為「我們知道事情並不能總是按照計畫進行」。

FlightAware.com的數據顯示，今年到目前為止，聯合航空取消了約5400個航班，占所有聯航班機的1.3%，此比率與整個航空業的平均接近；今年還有將近10萬架聯航班機至少晚點15分鐘。

聯航報告顯示，有將近五成的旅客會使用該公司的app或上官網united.com，來試圖解決旅行問題，這也是聯合航空決定把班機延誤、取消相關安排選項，加入應用程式的主要原因。