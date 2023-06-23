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班機延誤取消免排隊 聯航升級app全搞定

特派員黃惠玲／芝加哥即時報導
聯合航空宣布，將啟用該公司的應用程式，在班機延誤或取消時，向乘客發送重新預定航班等選項。(特派員黃惠玲／攝影)
聯合航空宣布，將啟用該公司的應用程式，在班機延誤或取消時，向乘客發送重新預定航班等選項。(特派員黃惠玲／攝影)

隨著旅遊市場復甦，各航空公司旅客服務台排隊人數大增，客服電話等待時間激增，聯合航空(United Airlines)表示，聯航應用程式app將增加最新功能，所有旅客遇到班機取消、延誤時，可以直接從該公司app重新預定航班，並在某些情況下提供旅客餐劵與酒店住宿劵。

總部在芝加哥的聯合航空22日說，從去年年底開始，聯航就開始測試這項服務，發現可以有效減少乘客在機場排隊等待與航空公司人員詢問與協商的人數。該公司升級後的app，除了提供旅客重新預定航班的選項、發送餐飲和酒店的代金劵，也將提供行李追蹤信息。

聯航表示，其中餐劵將提供給航班延誤至少三小時的旅客，酒店住宿劵將發給航班取消或夜間班機延誤的旅客，不過，如果是因為天氣因素導致的延誤、取消，則不適用於發放代金劵。

航空公司受到來自拜登政府的壓力，要求改善客戶服務，美國運輸部近日也表示，將開始制訂新規，要求航空公司造成航班延誤與取消時，要對乘客進行賠償。

聯航客戶長喬喬(Linda Jojo)表示，新的應用程式功能將可替旅客節省時間、減輕壓力，因為「我們知道事情並不能總是按照計畫進行」。

FlightAware.com的數據顯示，今年到目前為止，聯合航空取消了約5400個航班，占所有聯航班機的1.3%，此比率與整個航空業的平均接近；今年還有將近10萬架聯航班機至少晚點15分鐘。

聯航報告顯示，有將近五成的旅客會使用該公司的app或上官網united.com，來試圖解決旅行問題，這也是聯合航空決定把班機延誤、取消相關安排選項，加入應用程式的主要原因。

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