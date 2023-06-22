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巴菲特再捐46.4億 迄今最大筆…17年已捐逾510億

編譯徐薏茹／綜合22日電
「股神」巴菲特21日又捐贈46.4億元的波克夏股票給五個慈善機構。（美聯社）
「股神」巴菲特21日又捐贈46.4億元的波克夏股票給五個慈善機構。（美聯社）

92歲的「股神」巴菲特(Warren Buffett)21日宣布再向五家慈善機構捐贈46.4億元的波克夏公司(Berkshire Hathaway)股票，是他迄今最大的一筆捐款，包含約1370萬元的波克夏B股；自2006年以來，巴菲特總共已捐贈逾510億元。

巴菲特將捐贈1045萬元股票給微軟共同創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)與前妻共同創辦的「比爾及梅琳達·蓋茲基金會」(Bill & Melinda Gates Foundation)，該慈善組織總共已收到超過390億元的波克夏股票。

同時捐贈105萬元股票給以他已故第一任妻子命名的「蘇珊湯普森巴菲特基金會」(Susan Thompson Buffett Foundation)，另外220萬元股票平均分配給他子女領導的慈善組織：霍華德巴菲特基金會(Howard G. Buffett Foundation)、薛伍德基金會(Sherwood Foundation)、諾瓦基金會(NoVo Foundation)。

巴菲特正逐步捐出在波克夏公司累積的幾乎所有財富，他自1965年來便一直經營該公司。

他與比爾蓋茲發起「捐贈誓言」(Giving Pledge)倡議，承諾將自身至少一半的財產捐贈給慈善機構，加入這項倡議的富豪包括媒體大亨彭博(Michael Bloomberg)、甲骨文創辦人艾里森(Larry Ellison)、知名維權投資人艾康(Carl Icahn)、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、臉書共同創辦人查克柏格(Mark Zuckerberg)。

巴菲特已經捐出其擁有的一半以上波克夏股票，21日新一波捐贈後，他仍然持有1125億元以上(15.1%)的波克夏股票。

他捐贈的股票每年下滑5%，但今年的價值達到新高紀錄，因為波克夏的股票一直在上漲。

巴菲特的聲明表示：「波克夏沒有發生什麼特別的事情，這是一條長長的道路，簡單且總體上健全的決策，美國順風(American tailwind)及複利效應創造了我目前的財富。」

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