我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謀害劉憶佳兇嫌喜歡亞洲女 案發前還在跟女網友聊天

5月房價創10年最大跌幅 1原因讓買房族不敢下手

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

編譯中心／綜合22日電
八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽賽事場地。（取自維基共享）
八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽賽事場地。（取自維基共享）

全球最知名的兩位科技億萬富豪馬斯克查克柏格同意一決高下，進行「鐵籠格鬥大賽」(cage match)，雙方隔空叫戰在網路上引發轟動。馬斯克老媽隨後也加入戰局，自稱會取消這場比賽。

英國廣播公司(BBC)報導，馬斯克(Elon Musk)在推特(Twitter)發文表示，他準備好在「鐵籠賽」與查克柏格(Mark Zuckerberg)較量。

臉書(Facebook)和Instagram母公司Meta的老闆查克柏格即上傳一張馬斯克推文截圖，上面一行字寫著「給我地點(Send Me Location)」。馬斯克也回應查克柏格：「維加斯八角籠(Vegas Octagon)。」

Meta發言人在記者詢問兩人是否對陣一事時表示：「此事不言自明。」

八角籠有八個邊，是終極格鬥冠軍賽(Ultimate Fighting Championship, UFC)賽事場地，UFC總部位於內華達州的拉斯維加斯。鐵籠賽則因UFC等綜合格鬥賽而受到歡迎。

本月底滿52歲的馬斯克還推文說：「我有個動作不錯，我稱之為海象，只是躺在對手身上，什麼事都不做。」

他也推文說：「我幾乎從不健身，除了接小孩，把他們拋到空中。」

39歲的查克柏格受過綜合格鬥(MMA)訓練，最近還奪得柔術錦標賽的獎牌。

兩大科技天王嚷嚷可能開打鐵籠賽，源於國際區塊鏈顧問公司(International Blockchain Consulting)創辦人暨執行長諾法(Mario Nawfal)推文說：「Meta將推出『推特對手』，名為THREADS。」

臉書母公司據報正在開發一種以文字為主的獨立社群應用軟體，可能會成為推特的勁敵。

馬斯克回應諾法推文說：「我相信地球別無選擇，等不及完全處於查克柏格的控制下。」另一名網友開玩笑說：「最好小心點，@elonmusk，我聽說他現在有練柔術。」結果釣到馬斯克親回：「如果他願意，我準備在鐵籠賽會會他(大笑)。」

查克柏格據說擁有巴西柔術白帶，在卡馬里奧(Dave Camarillo)的游擊隊柔術道館(Guerilla Jiu Jitsu academy)訓練。卡馬里奧是柔道和柔術黑帶，曾經訓練出好幾位UFC冠軍。

兩大科技天王隔空叫戰在網路瘋傳，引發社群媒體激辯誰將勝出，甚至模仿格鬥比賽海報做成迷因哏圖幫忙宣傳。

馬斯克老媽隨後也加入戰局，自稱會取消這場比賽。（取自推特）
馬斯克老媽隨後也加入戰局，自稱會取消這場比賽。（取自推特）
馬斯克(右)和查克柏格隔空叫戰，將進行「鐵籠格鬥賽」，在網路上轟動。（美聯社）
馬斯克(右)和查克柏格隔空叫戰，將進行「鐵籠格鬥賽」，在網路上轟動。（美聯社）

馬斯克 查克柏格 推特

上一則

服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

下一則

巴菲特再捐46.4億 迄今最大筆…17年已捐逾510億

延伸閱讀

推特被控在馬斯克接管後 未支付員工數千萬美元獎金

推特被控在馬斯克接管後 未支付員工數千萬美元獎金
認真？馬斯克推文準備好打「鐵籠格鬥賽」 查克柏格回「把地點發給我」

認真？馬斯克推文準備好打「鐵籠格鬥賽」 查克柏格回「把地點發給我」
特斯拉何時赴印度？馬斯克見莫迪後說：會盡可能快

特斯拉何時赴印度？馬斯克見莫迪後說：會盡可能快
馬斯克也笑了 他用話術騙ChatGPT 拿到Windows啟動碼

馬斯克也笑了 他用話術騙ChatGPT 拿到Windows啟動碼

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

2023-06-18 00:46
總統拜登16日出席在康乃狄克州舉行的「全國安全社區峰會」與發表演講。（Getty Images）

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

2023-06-17 07:04

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」

拜登會莫迪 向中國送出「安靜而重大的訊號」