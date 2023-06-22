服務再差最低也要給18% 逾6成不滿小費制 給的次數少了

不想被小費困擾，有不少華人選擇在不用付小費的美食城內吃飯。(記者高雲兒／攝影)

根據個人理財網站Bankrate的調查，近年來美國人給小費的次數愈來愈少，更有66%的人對「給小費」持負面看法；紐約市 的華裔民眾也對小費制度抱怨頻頻，表示餐館服務不佳，但索求的小費卻比過去高，甚至有餐館直接將小費計在帳單裡；業者則說，基本工資 太低，不靠小費難以生活。

●小費文化 理財網站調查

華人郭先生過去就曾有因為小費沒給到18%，被店員追出門的經驗，對此他感到不滿，感覺「不管服務好壞都要給小費」，但同時他也理解服務員工資低，多依靠小費過活，「不給過意不去」，最後他乾脆選擇到自助用餐的美食 城吃飯，就「不用煩小費了」。

●10元底薪 再靠小費補貼

根據紐約州規定，允許餐館服務員的工資用小費補貼，也造就這些服務員對小費的依賴；據悉，紐約市的餐飲業者多支付給服務員約10元的底薪，加上小費的補貼，來滿足政府最低工資15元的要求。

同樣在選擇在美食城用餐的陳先生也被小費文化困擾，他表示，顧客要支付的小費愈來愈高，「以前最多給個15%、18%，現在最低就要給到18%」。另一個讓他感到驚訝的現象，是很多餐館會直接將小費算在帳單裡。

●小費併帳單 有人給重複

陳先生此前就有兩次沒注意，在已經加入小費的帳單總金額中，又再多給了一次小費，「後來我就不給了」。

位於皇后區法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)的一家越式餐館，就是直接將18%的小費包括在帳單的店家之一，收銀員表示，很多顧客都不給小費，「店員常常追出去都累了，後來就直接包在帳單裡」。

●服務態度差 有的不想給

另外也有服務員說，基本工資太低，疫情這幾年也未曾漲過，「沒小費就等於沒收入」。不過服務員強調，帳單內18%的小費都會提前告知，「有的人會額外給，有的不會，也有的不想給」。

餐館「南翔小籠包」經理表示，公司規定不允許追客人要小費，但大部分客人都會給到標準小費，不過她也表示，若有客人覺得沒有被服務到位，想少給小費也正常。