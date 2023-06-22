老齡化加快 全美人口「中位年齡」38.9歲 創新高

人口普查局22日公布的調查顯示，美國人口「中位年齡」2022年達38.9歲，是有史以來的新高，兩年內就增加3.9歲。圖為民眾參加紐約的同志大遊行。(美聯社)

人口普查 局(Census Bureau)22日公布，2022年全美人口「中位年齡」 (median age，或稱「年齡中位數」)創新高，達38.9歲，顯示美國人口老齡化速度加快，短短兩年便增加3.9歲。

1980、2020年的中位年齡各為30歲、35歲，40年間增加5歲，從2020到2022年短短兩年就增加3.9歲。

最新數據證明了美國就如同許多歐洲及亞洲國家一樣老齡化，為勞力市場、經濟和社會計畫帶來挑戰。

專家稱，出生率低導致中位年齡增加。

新冠疫情爆發的第一年出生率大幅下降，從那時起開始反轉上揚，但2007年經濟大蕭條 (Great Recession)以來，生育率一直比前幾代低。

出生率低是全球趨勢，就連社會福利比美國好的國家也不例外，例如挪威、瑞典、芬蘭政府已大力提供兒童保育補助，生育率仍低。

放眼全球工業化國家，千禧世代女性20多歲時往往優先考慮教育和工作，導致晚婚、生養孩子少。

分州看，緬因州中位年齡最高、達44.8歲，新罕布什爾州43.3歲緊追在後；中位年齡最低的依序是猶他州 31.9歲、哥倫比亞特區34.8歲、德州35.5歲。

依郡縣看，人口超過10萬人的郡縣中，佛羅里達州薩姆特郡(Sumter County)中位年齡最大、達68.1歲，郡內有退休社區The Villages；中位年齡最小的是猶他州猶他郡(Utah County)，中位年齡僅25.7歲，猶他州是全美生育率最高的州之一。

人口普查局最新數據涵蓋至2022年7月止。加速老齡化的美國仍比中位年齡44歲的歐洲年輕。