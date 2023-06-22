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「你是槍手目標」他中10槍倖存 校方禁參加畢典與舞會

編譯尤寶琪／即時報導

費城青少年沃克(Dashawn Walker)，2月回家途中遭攻擊並身中10槍，幸運存活下來後，校方卻因聽說警方懷疑他是槍手目標對象，而禁止參加畢業典禮與舞會。

沃克2月放學回家途中，在離家不到一個街區時，一名槍手從一輛灰色日產汽車跳下，朝他開了十槍，另一名13歲女孩也遭流彈擊中手臂。身受重傷的沃克，在醫院待了一個多月，接受了十幾次手術治療，需要重新學習走路，且至今身體內仍有未能取出的子彈，並仍飽受焦慮、抑鬱和噩夢的影響。

儘管學校教師和輔導員在事發後，協助沃克遠程完成學業，並能在5月與同學一起畢業，但卻無法與同學們一起參加畢業典禮與舞會，因為學校創辦人暨校長維若妮卡．喬伊納(Veronica Joyner)事後聽警方說，認為沃克是被人盯上了。

喬伊納表示，因為擔心槍手可能會回來，覺得沃克的存在會帶來危險，所以她和學校董事會隨即決定，禁止沃課回到學校上課或參加活動，包括畢業典禮和舞會。

沃克表示，警方聲稱槍擊他的人，是20歲的羅恩(Micah Roane)，目前遭控謀殺未遂的罪名；沃克指出，羅恩跟他住在同一個社區，但他從未與羅恩交談過，不知道為什麼羅恩那天要殺他。

「也許他在找的人跟我穿著一樣的帽 T，或背一樣的背包，」沃克強調，「我只知道我和這傢伙，沒說過話、沒吵過架、沒有仇恨或為了女生吵架過，什麼都沒有。」

沃克表示，學校的作法，讓他覺得學校把發生在他身上的事，歸咎於他。他說：「我是受害者，但校方讓我覺得我才是問題所在。」

警方調查負責人指出，雖然槍擊事件監控顯示，羅恩射擊的對象是沃克，但卻不知其中原因，且沃克沒有任何前科紀錄。檢方也指出，沒有沃克參與任何暴力或社區爭執的跡象，槍擊案是起悲劇，但沒有理由把沃克當成被告一樣對待。

槍擊 手術 費城

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