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莫迪華府國事訪問 美半導體企業擴大投資印度

中央社華盛頓21日專電
印度總理莫迪(左)抵華府，與拜登總統會面。(Getty Images)
印度總理莫迪(左)抵華府，與拜登總統會面。(Getty Images)

印度總理莫迪抵達華府進行國事訪問，美國資深官員表示，美國企業正與印度合作建立半導體生態系統，促進供應鏈多元化；在美國全面圍堵中國半導體產業發展之際，美國半導體產業合作觸角得以再擴大。

在結束紐約訪問行程後，莫迪（Narendra Modi）21日傍晚抵達華府，22日與拜登（Joe Biden）總統雙邊會談。這是莫迪首度赴美國進行國事訪問，也是拜登上任後第3位國事訪問的外國領袖。

不具名的美國資深官員向媒體進行背景說明時表示，莫迪此行將加強美印對自由、開放、繁榮與安全印太地區的共同承諾，以及提升戰略技術夥伴關係的共同決心。

拜登與莫迪兩人將討論如何擴大雙邊教育交流與人文聯繫，以及共同因應氣候變遷。

在美中關係惡化之際，與中國因為邊境衝突同樣交惡的印度，成為美國在印太區域積極拉攏的夥伴，希望能在外交、軍事與科技等領域共同合作，制衡中國。拜登政府積極尋求阻止中國取得先進半導體與其他技術，若是能與印度在半導體在內的高科技擴大投資與合作，對美國確保供應鏈安全至關重要。

另一位資深官員就說，美國企業與印度正在合作建立半導體生態系統，促進供應鏈多元化。美光科技公司（Micron Technology Inc.）將在印度興建半導體組裝與測試廠，應用材料公司（Applied Materials）也將宣布一項投資計畫。另外還有一家半導體廠將宣布培訓計畫，培訓6萬名印度工程師。

除半導體外，拜登與莫迪也將共同宣布美印在太空領域、人工智慧、量子計算、關鍵礦產安全、國防產業等領域進行合作。

印度 拜登 供應鏈

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