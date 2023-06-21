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富豪徵寵物保姆「要把狗擺第一」 開出12.7萬元年薪

聯合新聞網／ 即時報導
一名億萬富翁近期公開為自家寵物徵保姆，開出12萬7000美元的年薪。(美聯社)
一名億萬富翁近期公開為自家寵物徵保姆，開出12萬7000美元的年薪。(美聯社)

美國一名億萬富翁近期公開為自家寵物徵保姆，不只可以跟狗狗住在英國倫敦市中心享受生活，還可以享有12萬7000美元的年薪，目前已經有3、400人應徵。

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，這名億萬富翁並沒有表明自己的真實身份，而是透過人力銀行幫忙招聘全職保姆。負責這項招聘專案的鄧恩（George Ralph-Dunn）表示，這份工作的高額薪水可說是前所未見，不過應聘者當然也要付出相對的努力。雇主希望保姆能夠「放下一切」，並且「把狗狗的幸福放在首要位置」，就連自己的私生活都只能位於次位。

負責照顧狗狗的保姆要陪兩隻狗狗住在倫敦市中心，需要有專業的狗狗健康知識，為狗狗安排適合的餐食與運動菜單。除此之外，當然也需要遛狗讓狗狗去外面交朋友、定時接受獸醫檢查等。

據報成功面試上的保姆會經過嚴格的審查機制和背景調查，以確保狗狗在「備受矚目的環境」中安全成長，因此「每日郵報」推測這名富翁很有可能是名人。

鄧恩表示，這名億萬富翁開始招募保姆後，短短一天之內就收到3、400份應徵資料。雖然他必須為了客戶保密，不過鄧恩提到，為這類的雇主合作，很有可能會有許多臨時出國的機會，因為「只要他們臨時想去摩洛哥，你就會跟狗一起搭私人飛機過去」。優渥的薪水及超誇張的福利，令人看了瞠目結舌。

面試 福利

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