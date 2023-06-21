4月迄今已有130萬人失去白卡 波及範圍恐持續擴大

從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。美聯社

美國有線電視新聞網(CNN)21日報導，非營利醫療研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation， KFF)統計顯示，從今年4月1日以來，全美22州累計將近130萬人已經失去白卡 ，接下來低收入民眾失去白卡的狀況恐將持續擴大。

受到疫情 影響，2020年3月之後，俗稱「白卡」的醫療補助計畫(Medicaid)參加者並不需要重新辦理登記。隨著疫情緊急時期結束，州政府從今年4月開始將不符資格者從白卡計畫剔除。

「凱瑟家庭基金會」指出，令聯邦主管官員及倡議團體特別感到憂心的是，失去白卡的民眾當中高達76%因為「程序因素」(procedural reasons)喪失參加資格，最常見的案例包括白卡參加者沒有完成重新參加的申請手續，因為通知函寄到舊地址而未收到，或者白卡參加者不了解必須辦理重新參加的手續、沒有在期限之成完成手續。

「程序因素」導致失去白卡的比例，各州之間差異頗大。統計顯示，阿肯色州有89%民眾因為「程序因素」失去白卡，在各州當中，其次是同為87%的康乃狄克州及西維吉尼亞州 。相反的，愛阿華州只有28%民眾因為「程序因素」失去白卡。

「凱瑟家庭基金會」州政府健保改革部主任托爾柏特(Jennifer Tolbert)指出，實際上仍有資格卻失去白卡的人數有多少，難以估計。