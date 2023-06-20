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619.4磅藍槍魚參加比賽 眼看350萬元快到手卻遭淘汰

記者顏伶如／即時報導
「知覺號」上的勇將花了六個多小時捕到重達619.4磅的藍槍魚，卻因魚身有明顯的沙魚咬痕，讓350萬元獎金擦身而過。(取自推特)
「知覺號」上的勇將花了六個多小時捕到重達619.4磅的藍槍魚，卻因魚身有明顯的沙魚咬痕，讓350萬元獎金擦身而過。(取自推特)

第64屆巨石藍槍魚錦標賽(Big Rock Blue Marlin Tournament)周末期間在北卡羅來納州莫爾黑德市(Morehead City)舉行，魚鉤吊掛著一尾體積龐大的藍槍魚出現時，現場群眾紛紛高喊趕快稱重量，裁判及魚類愛好者一邊看著超級大魚，一邊等待測量結果。

從藍槍魚上鉤到把魚拖上船，「知覺號」(Sensation)漁船工作人員足足花了六個多小時，初步測量顯示藍槍魚重量619.4磅，篤定能在比賽勝出，拿到總計350萬元獎金，包括277萬元的第一名獎金，以及補獲超過500磅魚隻的73萬9500元獎金。

巨石藍槍魚錦標賽主辦官員通常在漁船人員把魚帶上岸之後，便立即宣布魚隻測量重量。然而，17日晚間，宣布巨無霸藍槍魚重量的過程卻出現耽擱，因為魚身有著明顯的沙魚咬痕，18日清晨，主辦單位正式宣布「知覺號」捕獲的巨無霸藍槍魚失去參賽資格，因為魚身被咬之後失去一大塊。

國際釣魚運動協會(International Game Fish Association，IGFA)指出，如果上岸或撈上船之前魚身便出現沙魚或其他魚類造成的毀損，或者漁船螺旋槳導致魚身脫落或遭到穿刺，魚隻就無法在比賽中得獎。

曾經贏得槍魚錦標賽的馬里蘭州釣魚運動專家杜菲(Jeremy Duffie)說，包括巨石藍槍魚錦標賽在內等比賽，援引「魚身出現毀損」的規定，在比賽中淘汰顧意以漁船撞魚，讓魚隻變得更容易捕獲的參賽團隊。他說，如果魚隻曾被沙魚或其他海底生物咬過，同樣會讓捕獲過程變得更容易。

「知覺號」船長麥考伊(Greg McCoy)說，對裁判結果難以接受。

釣魚 北卡羅來納州 馬里蘭州

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