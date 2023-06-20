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剩40小時氧氣存量…探索鐵達尼號失聯潛艇搜救中

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剩40小時氧氣存量…探索鐵達尼號失聯潛艇搜救中

中央社波士頓20日綜合外電報導
海岸防衛隊上校佛瑞德里克表示，探索知名沉船「鐵達尼號」殘骸失聯的潛水器內還有「40個小時氧氣存量」。（Getty Images）
海岸防衛隊上校佛瑞德里克表示，探索知名沉船「鐵達尼號」殘骸失聯的潛水器內還有「40個小時氧氣存量」。（Getty Images）

海岸防衛隊上校佛瑞德里克（Jamie Frederick）今天表示，探索知名沉船「鐵達尼號」（Titanic）殘骸失聯的潛水器內還有「40個小時氧氣存量」，在北大西洋失聯地點的空中和船隻搜救行動「尚未有任何結果」，將會繼續搜尋。

這艘長6.5公尺、載著5人的「泰坦」（Titan）型深潛載具是由「海洋之門探險」（OceanGate Expeditions）公司營運，18日下潛約1小時45分後就在鐵達尼號殘骸附近與水面失聯。泰坦潛水器的供氧約96小時。

佛瑞德里克在記者會表示，鐵達尼號殘骸位於麻州鱈角（Cape Cod）以東約1450公里，加拿大紐芬蘭省（Newfoundland）聖約翰（St. John's）以南約644公里，美國和加拿大飛機已搜索約7600平方英里（1萬9700平方公里），比康乃狄克州面積還大。鐵達尼號殘骸位於水面下將近4000公尺。

他表示，加拿大軍方已投放聲納浮標，聽取任何可能來自「泰坦」潛水器的聲音，但截至目前沒有結果。一艘配備無人水下載具的商船也在協助搜尋，其無人載具可以潛入深海。

佛瑞德里克說：「我們正全面出擊，儘速將裝備運至現場。」

用於鐵達尼號探險的「泰坦」載具分類上屬於潛水器（submersible）而非潛艇（submarine），因為泰坦潛水器不具備自主操作功能，需依靠船隻作為支援平台進行下潛與回收作業。

根據海洋之門公司官網資料，泰坦潛水器能搭載5人（1名駕駛4名乘員）潛至水深4000公尺處，從事科研調查、資料蒐集、製拍影片及深海軟硬體測試。

加拿大 麻州 康乃狄克州

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