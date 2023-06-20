杭特拜登認罪逃稅與非法擁槍 拜登無評論

杭特拜登。（美聯社）

前總統川普 任命的德拉瓦州聯邦檢察官 魏斯（David Weiss）跟拜登 總統的兒子杭特（Hunter Biden）已經達成認罪協議，預期他將承認兩項未能繳納稅款的聯邦輕罪指控有罪。白宮發布聲明表示拜登支持杭特重建自己的人生，對於認罪則無評論。

根據20日提交的法院文件，杭特還面臨一項單獨的槍枝持有指控。但只要他滿足一定條件，這項罪名可能會被駁回。

2位知情人士告訴NBC新聞，雙方達成的認罪協議納入了一個條款，聯邦檢察官已經同意，建議因稅務違規行為給予杭特緩刑，法律專家指出，稅務與槍枝指控很有可能不會導致杭特被判任何刑；華盛頓郵報指出，任何擬議的認罪協議將必須要得到聯邦法官的批准，檢察官與辯護律師都要求已經要求舉行法院聽證會，讓杭特拜登可以開始認罪答辯。

魏斯檢察官的決定表明，聯邦檢方、聯邦調查局（FBI）探員與國稅局（IRS）官員針對杭特行為的5年全面性調查告一段落。

根據報導，川普跟數起共和黨人領導的國會調查長期以來指控拜登跟中國政府有關人士及烏克蘭等其他國家的公司從事多年的犯罪行為；但認罪協議顯示，就涉及杭特跟外國實體的交易或其他不當行為，檢察官並未找到提出指控的理由。

此前新聞報導，針對杭特拜登的調查始於2018年，隨後成為川普前總統2020年競選連任期間的中心議題之一，調查行動最初圍繞著杭特海外商業關係與諮詢工作相關財務技術，但當時有消息人士表示，多個機構的調查人員經過一段時間之後，開始密切關注他是否沒有申報全部收入以及2018年是否在購槍文件上說謊。

影片來源：YouTube Fox News