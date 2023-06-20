我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

杭特拜登認罪逃稅與非法擁槍 拜登無評論

網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸認：我偏差

杭特拜登認罪逃稅與非法擁槍 拜登無評論

編譯周辰陽／即時報導
杭特拜登。（美聯社）
杭特拜登。（美聯社）

前總統川普任命的德拉瓦州聯邦檢察官魏斯（David Weiss）跟拜登總統的兒子杭特（Hunter Biden）已經達成認罪協議，預期他將承認兩項未能繳納稅款的聯邦輕罪指控有罪。白宮發布聲明表示拜登支持杭特重建自己的人生，對於認罪則無評論。

根據20日提交的法院文件，杭特還面臨一項單獨的槍枝持有指控。但只要他滿足一定條件，這項罪名可能會被駁回。

2位知情人士告訴NBC新聞，雙方達成的認罪協議納入了一個條款，聯邦檢察官已經同意，建議因稅務違規行為給予杭特緩刑，法律專家指出，稅務與槍枝指控很有可能不會導致杭特被判任何刑；華盛頓郵報指出，任何擬議的認罪協議將必須要得到聯邦法官的批准，檢察官與辯護律師都要求已經要求舉行法院聽證會，讓杭特拜登可以開始認罪答辯。

魏斯檢察官的決定表明，聯邦檢方、聯邦調查局（FBI）探員與國稅局（IRS）官員針對杭特行為的5年全面性調查告一段落。

根據報導，川普跟數起共和黨人領導的國會調查長期以來指控拜登跟中國政府有關人士及烏克蘭等其他國家的公司從事多年的犯罪行為；但認罪協議顯示，就涉及杭特跟外國實體的交易或其他不當行為，檢察官並未找到提出指控的理由。

此前新聞報導，針對杭特拜登的調查始於2018年，隨後成為川普前總統2020年競選連任期間的中心議題之一，調查行動最初圍繞著杭特海外商業關係與諮詢工作相關財務技術，但當時有消息人士表示，多個機構的調查人員經過一段時間之後，開始密切關注他是否沒有申報全部收入以及2018年是否在購槍文件上說謊。

影片來源：YouTube Fox News

拜登 檢察官 川普

上一則

聯邦疫情補助終於用完 佛蒙特州2800名遊民將搬出旅館

延伸閱讀

39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普

39%：45% 拉斯穆森大選民調 拜登落後川普
布林肯稱「美國不支持台獨」引議 右翼人士轟：軟弱招致侵略

布林肯稱「美國不支持台獨」引議 右翼人士轟：軟弱招致侵略
保守派福斯新聞專訪 川普稱「太忙」沒空整理密件

保守派福斯新聞專訪 川普稱「太忙」沒空整理密件
拜登加速募款活動 本周4場在金山

拜登加速募款活動 本周4場在金山

熱門新聞

西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
32歲的多爾曼(中)因在家中以行刑方式槍殺三名年幼的兒子，被控三項加重謀殺罪。 (截屏自WLWT 5電視畫面)

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

2023-06-16 22:12
拜登總統日前在白宮會見女星伊娃隆格莉亞並擁抱致意時，手放在對方腰上的時間有點久，且似乎碰觸到對方胸部，引起外界熱議。（歐新社）

手放哪？會見「慾望師奶」女星 拜登疑伸鹹豬手摸胸挨批

2023-06-17 03:26
德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

2023-06-18 00:46

超人氣

更多 >
沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬
洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚

洛縣華人夜總會遇刺亡 坊傳死者餐廳大廚
黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯

黃子佼送醫畫面曝光 「左胸、手臂有刀傷」 一度失聯
陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者
黃子佼最新傷勢曝光 住進加護病房曾短暫清醒

黃子佼最新傷勢曝光 住進加護病房曾短暫清醒