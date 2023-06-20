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WSJ：中國擬在古巴建軍事訓練設施 或用作駐軍

布林肯前腳剛走 美雷根號航母駛入南海「自由巡航」

記者陳言喬／即時報導
「雷根」號航母19日駛入南海活動。（美國海軍學會新聞網）
「雷根」號航母19日駛入南海活動。（美國海軍學會新聞網）

國務卿布林肯甫結束訪中行程，航母「雷根」號進入南海活動，航母打擊群還包括一艘巡洋艦和驅逐艦。

澎湃新聞報導，「雷根」號航母是在東海參加完「三航母」演練後又馬不停蹄進入南海活動。

據美國海軍學會新聞網（USNI）6月19日報導，「雷根」號航母目前正在南海活動， 6月7日至10日，在沖繩東部及東海海域，「雷根」號、「尼米茲」號以及日本自衛隊的「出雲」號航母等艦艇舉行了聯合軍演，B-52戰略轟炸機也參加了此次軍演，美日兩國「三航母」合照也引發了外界的熱議。

此前，中國國防部對美軍在南海的軍事活動進行多次回應，中國國防部表示，美方持續強化在南海地區軍事部署，刻意推高地區緊張局勢，地區國家應對此保持高度警惕；中國軍隊將一如既往堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅定維護南海地區和平穩定。

「雷根」號是海軍「尼米茲」級航母中的一艘，該航母自2015年起部署在日本，接替退役的「華盛頓」號航母。美國海軍自1973年以來在橫須賀基地部署過5艘航母，前四艘分別為「中途島」號、「獨立」號、「小鷹」號和「華盛頓」號。

「尼米茲」級航母滿載排水量約10萬噸，可攜帶F-35C、E-2D、F/A-18E/F等艦載機，載機數量超過70架。隸屬「雷根」號航母的第五航空聯隊共包括9個中隊和分遣隊，其中包括4個攻擊戰鬥機中隊、1個預警機中隊、1個電子戰飛機中隊、1個後勤保障中隊和2個直升機中隊。

根據以往部署慣例，「雷根」號一般在每年的5月左右開始執行春季巡航行動，根據地區形勢，通常在日本海、菲律賓海、南海以及印度洋等海域活動。

日本 國防部 布林肯

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