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密件門特別檢察官聲請保護令獲准 川普不得洩露證據

記者顏伶如／即時報導
前總統川普被命令不得洩露與「密件門」案情有關的證據，包括在社群媒體發言也受到限制。(美聯社資料照)
前總統川普被命令不得洩露與「密件門」案情有關的證據，包括在社群媒體發言也受到限制。(美聯社資料照)

「密件門」特別檢察官史密斯(Jack Smith)上周向法院聲請保護令(protective order)，19日獲得佛州南區聯邦治安法官(magistrate judge)雷恩哈特(Bruce E. Reinhart)批准。根據保護令內容，遭到觸犯間諜法(Espionage Act )等聯邦起訴的前總統川普不得洩露與案情有關的證據，包括不得在社群媒體發言或透露尚未遭到起訴的相關證人姓名，否則面臨藐視法庭罪嫌或刑事、民事懲處。

史密斯辦公室16日晚間向聯邦法院聲請範圍廣泛的保護令，請求法院禁止川普在收到檢方起訴資料後洩露機密證據。保護令由佛州南區聯邦區域法院法官艾琳‧甘農(Aileen Cannon)受理之後，轉交雷恩哈特裁決。2022年8月，聯邦調查局(FBI)前往川普佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)調查的搜索令，就是由雷恩哈特簽署。

雷恩哈特19日批准的保護令中指出，川普如果故意違反保護令，例如深夜在自創社群平台「真實社群」(Truth Social)貼文，將面臨藐視法庭(contempt of court)的下場或者刑事及民事制裁。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導分析，史密斯聲請保護令是為了避免川普或同樣列為被告的川普貼身助理諾塔(Walt Nauta)在證據開示程序(discovery process)中，把檢方提供起訴資料裡的機密案情對外洩露。根據保護令內容，川普不得透露相關證人的個人資料、電子裝置或電子帳號，也不得洩露檢方調查方式、任何潛在證人的非公開資訊。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點

川普 社群媒體 佛州

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