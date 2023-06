新聞周刊：每年將近20萬美國人因貧窮死亡

許多美國人陷於自己造成的(self-inflicted)生活困頓當中,高達52%受訪者身兼多份工作才能應付日常開銷。(Getty Images)

新聞周刊(Newsweek)委託民調 機構芮菲德與威爾頓策略公司(Redfield & Wilton Strategies)進行研究發現,美國貧富差距逐漸擴大,許多美國人陷於自己造成的(self-inflicted)生活困頓當中,高達52%受訪者身兼多份工作才能應付日常開銷,河濱加大(University of California, Riverside)今年稍早發表於「美國醫學會期刊」(Journal of the American Medical Association)報告則指出,疫情發生前的2019年,15歲以上美國民眾因貧窮死亡的人數,約有18萬3000人。

河濱加大研究當中,貧窮(poverty)定義為收入只在全美收入中位數的一半以下。2019年時,根據人口普查局(US. Census Bureau)統計,全美家庭收入中位數為6萬9560元,當時全美人口約有10.5%生活貧窮,約有3400萬人。

新聞周刊委託民調機構芮菲德與威爾頓策略公司進行研究發現,高達53%受訪者對於美國貧窮問題「非常憂心」,2020年大選投票 給拜登 總統的民主黨選民當中,58%對貧窮問題極為憂慮,當年投票給前總統川普的共和黨選民,則有48%對美國貧窮問題感到非常擔心。

在這項研究中,21%受訪者坦承主要工作的收入並不足以支應日常生活開銷,52%受訪者身兼多份工作才能維持家計。身間多份工作的民眾以35歲至44歲者占絕大多數。