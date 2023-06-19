馬州各地民眾樣貌 攝影師AI製圖一覽無餘

人工智慧生成的Capital Heights民眾。（取自斯穆斯臉書）

人工智慧 (AI)近年來的革新式發展讓多數人震驚，不論是在音樂、聊天、圖片影像處理等方面，都有質的進步，日前馬州 一名電影 製作人、攝影師通過人工智慧軟體製作出馬州所有郡市居民的圖像，結果令人眼前一亮，他將圖片分享在社交平台上，吸引各地民眾熱烈討論。

斯穆斯(Christian Smooth)是馬州安納波利斯(Annapolis)的一名電影製作人兼攝影攝，他為了試驗人工智慧製圖軟體Midjourney的功能，靈機一動想嘗試看看馬州各地區人物的平均長相。

他首先做了安奧爾良郡(Anne Arundel County)民眾的圖片，「本來只是一次性的嘗試，但做出圖像後，越來越多人希望看看不同地區的結果，於是我決定把馬州所有郡市都做一遍」，後來斯穆斯利用Midjourney生成了幾百張圖，描繪蒙郡(Montgomery County)、巴爾的摩郡、市、哈維郡(Howard County)、喬治王子郡(Prince George’s County)等地區民眾的平均樣貌，並將結果分享在臉書上。

斯穆斯所做的事情引發網民討論，「看不同郡市的民眾熱烈探討圖片的準確性，非常有趣。很多地方我沒去過，但結果讓我眼前一亮，很多地區的圖片看上去就像我們平時在街上會看到的人，或在夢裡會遇到的人。」

人工智慧技術在過去幾年內迅速發展，不過該技術過去幾個月的飛躍也讓不少人心生疑慮，甚至害怕隨之而來的潛在後果，不過斯穆斯對人工智慧技術持樂觀態度，「人工智慧的發展過快，我們實在很難追蹤每天的進程，人類歷史上從未有一個技術以此速度演變，若能用在正當之處，就是一個很好的工具。」

雖然如今人工智慧技術已發展到人類難以辨認真假的階段，很多人為此憂慮，擔憂人類某天會被取代，但在斯穆斯看來，「人工智慧仍只是一件工具，應當被積極對待，用來推進人類社會進步，提高生活品質。」