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周末全國槍擊事件頻傳 至少造成5死數十傷

中央社華盛頓18日綜合外電報導
周末期間全國發生多起槍擊事件，共造成至少5死和數十人受傷。示意圖。(Getty Images)
周末期間全國發生多起槍擊事件，共造成至少5死和數十人受傷。示意圖。(Getty Images)

周末期間全國發生多起槍擊事件，共造成至少5死和數十人受傷，包括芝加哥一處停車場聚集數百人慶祝時突爆槍擊，已知有1死22傷，華盛頓州一處露營區則有人濫射造成2死2傷。

美聯社報導，芝加哥警方表示，郊區一處停車場聚集數百人慶祝六月節（Juneteenth），原本氣氛平和，但今天凌晨突然有些人對群眾發射很多槍，至少有23人中彈受傷，其中一人傷重不治，另有數人在逃離時受傷。

這起槍擊案的犯案動機還不清楚，目前無人被捕。

華盛頓州的槍擊事件發生在西雅圖東方約239公里的喬治鎮（George）附近一處露營場，幾百公尺外的峽谷圓形劇場（Gorge Amphitheater）有數千人參加音樂節活動。當局昨晚8時30分接獲報告，有槍手在露營場開槍對群眾濫射，造成2死2傷，槍手與執法人員對抗時遭到槍傷被捕。

密蘇里州聖路易市（St. Louis）今天凌晨也發生槍擊案，警方表示，一群青少年在一處辦公場所開派對時突然爆發槍擊，造成一名17歲年輕人喪生，另有9人受到槍傷，年齡介於15到19歲。現場查獲一些AR-15步槍和其他武器的彈殼。

另外，賓州的朱尼亞塔郡（Juniata County）昨天有兩名州警在數小時內相繼遭槍擊，一死一傷，官員表示震驚和悲痛。警方說，一名男子昨天中午在路易斯鎮（Lewistown）和州警交火，一名州警重傷送醫，當局下午3時在數公里外找到這名男子並爆發槍擊，雖將男子擊斃，但也有一名州警喪生。

槍擊 華盛頓州 芝加哥

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