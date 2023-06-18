遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

德國巴伐利亞邦南部觀光勝地新天鵝堡附近的森林步道，由於地勢陡峭，當地人士設立標誌警告遊客提防落石和墜崖。(美聯社)

在德國 巴伐利亞邦南部觀光 勝地新天鵝堡(Neuschwanstein Castle)旅遊時，遭陌生美籍男子攻擊並雙雙被拋下深谷，幸運僅受輕傷的張凱西(Kelsey Chang，暫譯)17日已經出院，將搭機返回美國。但與她結伴同遊的閨密劉伊娃(Eva Liu，暫譯)，卻因重傷送醫不治。她的家人已經抵達德國收拾遺物，並安排將遺體運回美國。

據每日郵報(Daily Mail)報導，兩名女生於慕尼黑市中心的塞貝爾飯店(Seibel Hotel)下榻，其工作人員表示已將她們的物品從房間移走並另外存放。劉伊娃的父親已抵達飯店取走女兒的物品；待驗屍完成後，她的遺體將運回美國。美國駐德領事館的官員協助這位悲痛的父親處理事項。

張凱西則在被拋下山谷時幸運有斷樹緩衝，僅受到割傷和瘀傷，目前已從施塔弗爾湖畔穆爾瑙鎮(Murnau am Staffelesse)的醫院出院，準備飛回美國。

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劉、張兩人都是上個月剛從香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)畢業的社會新鮮人。在前往歐洲旅行前，劉伊娃在社媒領英(LinkedIn)上透露即將開始在微軟擔任軟體工程師。此外，她還曾在聯合健康集團旗下的健康服務公司Optum、金融服務公司M1、開拓重工(Caterpillar)實習。

伊大數學與科學學院(IMSA)公共事務長阿姆斯壯(Tami Armstrong)表示，劉伊娃是名「敬業、有學術天賦、積極參與的學生」，她不僅幫助舉辦2018年國際學生科學博覽會，也是IMSA學生調查和研究計劃的「熟練研究員」。

阿姆斯特朗表示，她代表行政部門、教職員工，對此一損失感到悲痛、為她的家人和親人哀悼。「任何學生去世，尤其是以如此悲慘的方式，都會深深地傷害我們所有人。」

21歲的劉伊娃與22歲的張凱西是在橫跨山谷、能遠眺新天鵝堡全貌的瑪莉安橋(Marienbrücke)，遇到美籍兇嫌，兇嫌說服她們跟他去另外一個瞭望點，卻將兩人帶往一條偏僻的小路，並企圖性侵 劉伊娃不成後，將兩人先後拋下山谷。