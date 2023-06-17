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布林肯訪中前與日韓外長談話 重申防衛盟友承諾

中央社華盛頓17日綜合外電報導
布林肯16日晚登機出發前往中國。（美聯社）
布林肯16日晚登機出發前往中國。（美聯社）

國務卿布林肯（Antony Blinken）今天分別與韓國和日本外交部長談話，並在訪問北京前夕重申「三方持續合作」的重要性。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明指出，布林肯再度向南韓外交部長朴振（Park Jin）重申美國對防衛韓國的「堅定承諾」。

米勒表示，「國務卿和（韓國）外交部長譴責北韓持續非法發射彈道飛彈，並指出中國需要利用其影響力，鼓勵平壤進行認真且持續的外交。」

布林肯也向日本外務大臣林芳正（Yoshimasa Hayashi）重申對其防衛的「堅定承諾」，並「譴責北韓持續向日本海非法發射彈道飛彈」。

美、日、韓三國15日發布聯合聲明，譴責北韓發射2枚短程彈道飛彈。此前不久，平壤揚言對進行中的美韓聯合軍事演習做出「勢在必行」的回應。

三方聲明反映出日本和韓國之間的關係日益緩和，這正是拜登政府在該區域緊張局勢和中國影響力日益增強情況下的主要外交目標。

布林肯將於18日至19日重啟年初因中國偵察氣球事件而延後的訪中行。這是他首度以國務卿身分訪問中國，也是睽違近5年後，美國高階外交官首次訪中。

拜登今天早上告訴媒體記者，他希望「在未來數月內」與中國國家主席習近平會面，討論「我們之間合理的分歧，以及如何…相處」。

布林肯 日本 北韓

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