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拜登：烏克蘭如欲加入北約 將無捷徑可走

中央社華盛頓17日綜合外電報導
總統拜登。美聯社
總統拜登。美聯社

總統拜登今天表示，儘管俄羅斯全面入侵烏克蘭，美國不會為烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟做出特別安排。

法新社報導，拜登在華盛頓附近告訴媒體記者，「他們（烏克蘭）必須達到相同的標準，所以我們不會讓這件事（加入北約）變得更容易。」

北約領袖預定下月在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）召開峰會。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）昨天在布魯塞爾表示，北約領導人打算在立陶宛與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行首次北約－烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council）會議。

史托騰柏格指出，本次會議將使基輔在談判桌上獲得更平等的地位，以「就安全問題進行磋商並做出決定」。

他還說，雖然北約將在峰會上強化與烏克蘭的政治關係，但不會討論基輔的成員身份。

他強調，「我們不會在維爾紐斯峰會上討論邀請烏克蘭加入的問題，而是將討論如何讓烏克蘭更接近北約。」

「我相信我們會找到適當的解決方案和共識。」

北約的東歐成員國一直推動為烏克蘭加入制定更完善的路線圖，但美國和德國等主要盟友一直不願突破2014年基輔有朝一日會加入的模糊承諾。

不過，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）昨天表示，如果烏克蘭最終準備加入，可能會放寬部分成員國資格要求。

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