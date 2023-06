拜登 總統16日在康乃狄克州 出席「國家安全社區峰會」(National Safer Communities Summit)發表演講,卻在演講最後說「天佑女王」(God Save The Queen),讓聽眾一頭霧水。

推特(Twitter)等社群媒體 迅速出現「天佑女王」的熱門主題標籤,討論拜登口誤形成的困惑,另有許多譏諷拜登失言的批評。

拜登在該活動中,與倡議槍枝安全議題的社運人士和槍械暴力受害者會談約30分鐘。

BIDEN: “God save the Queen!"



He’s in Connecticut. And the Queen is dead…



pic.twitter.com/dfJKrR595x