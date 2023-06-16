我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

洛市4西裔偷車賊超速 撞飛自行車男孩逃逸

龍捲風襲南部數州 至少5死數百傷 油罐車都被甩向田野

記者張聲肇／即時報導
龍捲風15日晚間肆虐南部數州，至少造成五人死亡，數以百計房屋被毀。圖為德州裴瑞頓民居於災後變成一片廢墟。(美聯社)
龍捲風15日晚間肆虐南部數州，至少造成五人死亡，數以百計房屋被毀。圖為德州裴瑞頓民居於災後變成一片廢墟。(美聯社)

挾帶冰雹的龍捲風15日晚間襲擊德州佛州和密西西比河下游地區，至少釀成五死數百人受傷，直到16日下午，美南地區仍有超過53萬戶斷電。

家住德州小鎮裴瑞頓(Perryton)的莎賓娜‧戴佛斯(Sabrina Devers)說，她看著挾帶高爾夫球和壘球大小冰雹的氣流掃向裴瑞頓高原，轉為龍捲風，待她驅車前去狂風席捲過的地方，發現1哩(1.6公里)長、0.25哩(0.4公里)寬的地面一片瘡痍。

地方官員說，這陣龍捲風在人口8000的裴瑞頓鎮，造成3人死亡，100多人受傷，摧毀好幾百間房屋，把汽車拋到屋頂，住宅停電停話；戴佛斯告訴福斯新聞，「毀滅力叫人難以置信，把油罐車都吹起，甩向田野。」

該鎮消防隊長達轍(Paul Dutcher)估算，150到200戶損毀，市中心很多店面前沿被吹走，建築不是全塌就是半塌。

奧克拉荷馬州諾曼市暴風預測中心氣象學者莫杰(Matt Mosier)說，按說6月中還不是龍捲風肆虐的時節，暴風雷絕不稀罕，可是龍捲風在大家印象中「季節還不到」。

這陣龍捲風隨後繼續橫掃南部，在佛州狹地灑下傾盆大雨，狂風豪嘯過密西西比州，也在佛州和密西西比各造成一人死亡。俄亥俄州西北部也沒逃過其肆虐。

直到16日下午，奧克拉荷馬、德州、路易斯安納、密西西比、阿拉巴馬和佛州，還有53萬6000戶停電。

莫杰說，本周氣溫和濕度都高，不穩定的氣候，加上來得過早的強風，龍捲風就不再是「不可能的事」了。

南部各州周末氣溫上看100℉(38℃)，體感溫度將達110℉(43℃)，甚至到115℉；氣象局已發布警告，熱浪可能醞釀龍捲風，6月節(Juneteenth)長周末最好不要外出，在室外逗留時間不要太長。

莫杰說，潮濕又悶熱的天氣，可能帶來強風和冰雹，「幾陣暴風，就可能演為龍捲風。」

氣象局建議這段「危險天候」期間的自保之道：多喝水，少曝曬，待在陰涼處。

龍捲風 佛州 德州

上一則

1971五角大廈文件吹哨者艾茲柏格逝 享耆壽92歲

下一則

俄州父叫3子排排站行刑式槍殺 妻護兒中彈 女逃出屋外

延伸閱讀

涉嫌人口販運綁架 洛市議員提案徹查德州丟包

涉嫌人口販運綁架 洛市議員提案徹查德州丟包
德桑提斯誓言擊敗黨內失敗文化 川普愛州造勢因龍捲風預警喊卡

德桑提斯誓言擊敗黨內失敗文化 川普愛州造勢因龍捲風預警喊卡
龍捲風襲擊德州格蘭河谷 至少1死11傷

龍捲風襲擊德州格蘭河谷 至少1死11傷
奧克拉荷馬州春季已至少8個龍捲風 造成3死

奧克拉荷馬州春季已至少8個龍捲風 造成3死

熱門新聞

密蘇里州一名男子食用生蠔後，感染食肉菌死亡，生蠔可能在運抵該店前就被汙染。(歐新社)

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

2023-06-14 09:28
西雅圖一名韓裔孕婦上班途中遭無辜攻擊中槍死亡。(截取自GoFundMe)

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

2023-06-16 15:20
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

2023-06-15 18:33
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
據傳川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲。(路透)

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

2023-06-09 09:37
已故Zappos創辦人謝家華(右)和好友兼商業夥伴林珍2010年在紐約參加活動時合影，林珍現因品牌所有權控告謝家華家人。(Getty Images)

謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人

2023-06-09 20:43

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社