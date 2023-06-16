布林肯將訪中國 CNN：中國不信任、美國期望低

國務卿布林肯將於18至19日重啟年初因中國偵察氣球延後的訪中行。(Getty Images)

國務卿布林肯 將於18至19日重啟年初因中國偵察氣球延後的訪中行。美媒今天引述美中多名專家分析，中國對布林肯此行期望低，也對美國政府推動雙方關係「解凍」深深不信任。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，布林肯（Antony Blinken）訪中前不久與中國國務委員兼外交部長秦剛通電話，被斥責要為近期中美緊張局勢加劇負責；秦剛更強調美方應予尊重，停止干涉中國內政。

據報導，一些專家形容中國發出上述聲明，明顯比美國國務院 的聲明更尖銳，反映北京 對這次訪問期望低，以及對拜登政府推動雙方關係「解凍」深深不信任。

報導指出，雖然這次是5年來美國最高級別官員訪中，但近日中國官媒對此保持沉默。

華府智庫史汀生中心（The Stimson Center）中國計畫主任孫韻指出，近日中國官媒對於布林肯訪中的報導，並不如西方國家般大篇幅及有熱情。

她指出，布林肯因為中國偵測氣球事件而延後訪中，中方仍然擔心會有另一次尷尬情況出現，所以對布林肯訪中期望低，以及會小心處理。

孫韻表示，雖然中國仍對美國的圍堵感到憤怒，但仍同意布林肯訪中，因為中國不想被視為拒絕對話的一方，特別是當美國正在推動對話。

中國對布林肯訪問不抱高期望的同時，美國近期也淡化此行的效果。

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）日前表示，不預期布林肯此次訪問能轉化美中關係或帶來突破，美方是帶著務實、自信及誠摯期盼能以最負責任方式，管控美中競爭的心態前往北京，美國至少希望能實現此目標。

報導指出，自從美國川普政府開始，中美兩國互信已遭受嚴重破壞，令北京嚴重猜疑，要達到上述目標很艱鉅。

報導指出，美國最近推動恢復高級別對話，但同時又要求盟友限制對中國出口半導體，以及聯合其他國家對抗北京的「經濟脅迫」，並與台灣簽訂新的貿易協議。這些行為激怒了北京，令北京質疑美國政府的誠意。

北京大學國際關係教授王勇表示，中國的主流觀點是美國的言行不一致，「他們所說的並不是所做的」。美國釋放的訊息很混亂，令北京沒有對布林肯訪中寄予厚望。

王勇表示，布林肯訪中是美國明年舉行總統大選前，中美修補雙方關係的最後機會，因為美國政治兩極化，若布林肯再延後訪中，拜登政府很難在餘下時間找到合適機會改善兩國關係。

卡內基國際和平基金會高級研究員趙通（Zhao Tong）表示，中國試圖透過對美國故意冷淡和遠離的做法來施加壓力，包括拒絕美國為兩國建立「護欄」的提議。

中國此前拒絕國防部長李尚福與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會面，中美最近在台海發生多次危險的軍事互動。

趙通表示，中國採取了「邊緣政策」向美國強調軍事對抗的風險。中國一直相信風險是由美國單方面的不合理行為造成，隨著風險更明顯，中國相信能令美國認清其問題及單方面妥協。

他說，某種程度上，中國在戰術層面有意識地提升風險，以迫使美國在戰略層面做出有利於中國的妥協。