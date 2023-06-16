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布林肯啟程訪中 分析師：雙方「走過場」各取所需

習近平晤比爾蓋茲：今年在北京見的第一位美國朋友

紐時：布林肯訪中之行將面對諸多質疑

記者顏伶如／即時報導
國務卿布林肯(Antony Blinken)即將踏上訪中之行。（Getty Images）
國務卿布林肯(Antony Blinken)即將踏上訪中之行。（Getty Images）

國務卿布林肯(Antony Blinken)即將踏上訪中之行，紐約時報16日報導分析，布林肯希望透過這趟訪問改善急轉直下的美中關係，但由於中國方面態度越來越堅定，某些時候甚至流露敵意，可見布林肯將面對中方諸多質疑，衝突氣氛將勝過緩和。

報導指出，從中國角度看來，美國是正在衰退的霸權，企圖在中國後院維持主導地位，在台灣議題上挑釁北京。中國國家主席習近平指控美國帶領其他國家，從軍事、外交、科技層面聯手圍堵中國；即使北京同意與美國對話，同一時間也透露已對衝突做好準備，雙方能夠真正盡釋前嫌的機會不高。

南京大學國際關係教授朱鋒(Zhu Feng)指出：「中國已經拋棄所有幻想。」他表示，對於透過努力就能改善美中關係的想法，如今中國已經變得越來越沒把握。

布林肯是2018年以來首次訪問中國的美國國務卿，紐約時報分析，雙方堅持己見的棘手態勢底下，極少官員或外交專家看好布林肯此行有機會達成任何重大突破，布林肯訪問期間能否見到習近平也是未知數。

新加坡李光耀公共政策學院(Lee Kuan Yew School of Public Policy)客座研究員湯普森(Drew Thompson)說，布林肯訪問性質並非談判會議(negotiating session)，而是促進雙方更加了解、明白各自底線的意見交換。

布林肯 北京 紐約時報

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