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想學好英文…28歲移民假扮17歲混入高中 與母雙雙被逮

聯合新聞網／即時報導
28歲女子為了「學好英文」，竟跟媽媽聯手偽造文件進入高中就學。圖為示意圖。(美聯社)
28歲女子為了「學好英文」，竟跟媽媽聯手偽造文件進入高中就學。圖為示意圖。(美聯社)

路易斯安那州一名28歲女子為了想重回高中，竟然夥同媽媽偽造文書，假裝自己是17歲的女學生回高中就讀。事件曝光後，女子跟協助偽造文件的媽媽都一同被逮。

據ABC News報導，路易斯安那州聖查爾斯郡（St. Charles Parish）警方於記者會上表示，這名28歲的女子瑪莎（Martha Jessenia Gutierrez-Serrano）為了「想學好英文」，於是偽造文書假裝是17歲少女回高中就讀。

這起事件之所以會爆發，是因為學校高層收到有人密報，指出校內有學生其實是20幾歲的成年人，於是學校便在5月29日報警處理。

警長格雷格（Greg Champagne）表示，瑪莎在學校就讀9年級，她的表現很正常，都有做好份內的事、按時交作業，也沒有給老師帶來任何麻煩。他也提到，如果單看申請文件上的照片，真的會以為瑪莎還是個少女。

據報兩人來自宏都拉斯，瑪莎的媽媽在美國居住多年，簽證已經過期，女兒則是在2021年秋天抵達美國。兩人偽造出生證明及護照，好讓瑪莎進入高中就讀，她們最終被以破壞公共紀錄為由逮捕。學校也表示，未來將加強入學流程驗證，以避免類似情事再度發生。

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