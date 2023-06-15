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大學教授野外「跟狗愛愛」全都錄 被逮竟辯：發洩情緒

聯合新聞網／ 即時報導
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）
64歲的馬祖卡斯被拍到跟家中牧羊犬發生性行為，竟辯稱是想發洩情緒。示意圖，非當事人與狗。（圖：ingimage）

賓州大學一名教授日前被發現在野外「跟狗愛愛」，然而他被逮時不但毫無悔意，甚至還辯稱自己是因為心情不好才會這麼做，事件發生後已經遭學校解除職務。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，64歲的馬祖卡斯（Themis Matsoukas）是賓州大學的化學工程系教授。2023年4月，他在賓州羅斯羅克國家公園（Rothrock State Forest）下半身赤裸與飼養的牧羊犬做出性行為，過程全被公園步道上的監視器錄下。更令人驚訝的是，當時馬祖卡斯還想用平板錄下自己的變態行為，彷彿不認為自己的行為有何不妥。

賓州自然資源及保育部的調查人員在事發後搜查他家。馬祖卡斯詢問原因時，調查人員告訴他「你應該知道原因」，馬祖卡斯立刻表現得非常恐慌，不斷自言自語說「我完了！我死定了」。據報當時他請調查人員乾脆開槍射死他，因為「我想死」，還告訴調查人員當初會這樣做是為了「發洩情緒」。

調查人員在馬祖卡斯家中發現影片中的牧羊犬，也發現他當天背的包包和滑雪面罩，證實馬祖卡斯的確是影片中做出不當猥褻行為的人。當局表示，馬祖卡斯從2014年開始就一直有這種習慣，目前被控公然猥褻、不雅暴露、與動物性交、虐待動物等罪，且已遭學校解除職務並強制放假。

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