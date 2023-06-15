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內華達取消追訴期 9女告「天才老爹」比爾寇斯比性侵

中央社華盛頓14日綜合外電報導
美國喜劇演員「天才老爹」比爾寇斯比。(路透資料照)
美國喜劇演員「天才老爹」比爾寇斯比。(路透資料照)

內華達州取消對民事性侵犯案的追訴期限後，9名女性14日在內華達州提起訴訟，控告美國喜劇演員比爾寇斯比幾十年前性侵她們。

法新社報導，這起訴訟案指控，比爾寇斯比（Bill Cosby）利用他的「巨大權力、名聲和聲望」孤立和性侵犯這些女性。

這些女性指控在1979年到1992年期間遭到性侵，地點在拉斯維加斯、太浩湖（Lake Tahoe）和雷諾（Reno）等地的住宅、旅館和更衣室。

在內華達州於5月31日取消涉及成人性侵犯案件的民事訴訟時效後，她們得以提告。內華達州先前對18歲以上者向法院提起相關訴訟曾有兩年的時效限制。

現年85歲的比爾寇斯比是20世紀後期美國流行文化中的傑出人物，曾因在1984到1992年的「天才老爹」（The Cosby Show）劇集中所飾角色而被稱為「美國老爹」。

他已被幾十名女性指控侵犯行為，這些指控可以追溯到幾十年前。

約有60名女性指控比爾寇斯比是一個老謀深算的連環侵害者，在那40年期間，他侵犯受害者之前，會先給她們鎮靜劑和酒。

儘管許多女性對他提起訴訟，比爾寇斯比沒有被刑事定罪，但去年在一起民事案件中被認定負有責任。

他在2018年因一起刑事案件入獄，2021年時定罪卻因技術問題被推翻而獲釋。

盧布林（Lise-Lotte Lublin）是這次在內華達州提起訴訟的女性之一，她先前曾指控比爾寇斯比於1989年在拉斯維加斯的旅館房間裡對她下藥。

比爾寇斯比的發言人魏雅特（Andrew Wyatt）告訴美國媒體，這些女性控告比爾寇斯比，是因為「沈迷於大量媒體的關注和貪婪」。

性侵 內華達州 旅館

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