美國與伊朗悄接觸盼局勢降溫 白宮准解凍逾800億引聯想

伊朗最高領袖哈米尼。（歐新社）

華爾街日報報導，消息人士稱拜登 政府已默默重啟與伊朗 對話，力圖讓伊朗釋放被關押的美國國民，並遏制伊朗發展核武。

美伊 雙方官員表示，隨著重啟接觸，美方允許解凍伊拉克政府先前向伊朗進口電力和原油支付款項25億歐元（約28.32億美元），美國先前對伊朗實施經濟制裁，凍結這筆款項。

美國官員描述這筆資金轉移是例行公事，與會談無關。先前也曾發生類似資金轉移，只是這次用歐元而非當地貨幣。

消息人士說，美伊資深官員去年12月開始會談後，白宮官員前往阿曼至少三次，進行進一步間接接觸。阿曼官員在美伊雙方間傳遞訊息。

拜登總統上任後承諾恢復伊朗限核協議，該協議限制伊朗發展核武，伊朗則以遵守協議換取取消經濟制裁，之後於去年11月稱該協議已死，也在前總統川普執政時期退出核協議。

美國最近在外交上的嘗試代表拜登正試圖達成微妙的政治平衡，關注冷卻美伊緊張局勢。隨著伊朗提供俄羅斯無人機，用於在烏克蘭作戰，並推動濃縮鈾行動，又扣押油輪在波斯灣，美伊緊張局勢升高。

作為釋放美國人和限制發展核武的交換條件，伊朗尋求拿回遭美國制裁而凍結在海外的數十億美元能源收入；伊朗官員多次將釋放遭關押的美國人，換取拿回被凍結在南韓的70億美元資金聯繫，並要求收回扣押在伊拉克的數十億美元販售油氣款項。

了解此事的南韓政府前官員說，美伊雙方正持續針對解凍資金以達成人道主義目的討論。

隨著總統大選逼近，拜登政府極力避免將美伊談判推上政治議程的首位。任何正式協定，甚至是沒這麼正式的諒解，都可能促使國會審查。共和黨人與一些民主黨人強烈反對美伊達成核協議。

消息人士指出，美國伊朗事務特使馬利去年稍晚在紐約與伊朗駐聯合國大使會面，一系列會面持續到今年4月。知情人士說，卡達一直針對釋放遭伊朗關押美國人相關討論調停。伊拉克資深官員表示，拜登自去年12月以來部分批准遭凍結的購買伊朗能源款項。

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」資深研究員羅姆說：「儘管美國曾進行過類似批准，但最近的批准無法與美方尋求全面緩和與伊朗緊張局勢分開看待。」

伊朗最高領袖哈米尼似乎對與美方達成某種協議持開放態度，他說：「有些領域還是可以達成協議的。這沒問題。」