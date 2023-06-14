華郵：退休族休閒旅遊花錢不手軟 年輕人卻縮衣節食

千禧世代(Millennials)或28歲以下的Z世代(Gen Z)年輕人的花錢習慣不若較年長一代。(美聯社)

華盛頓郵報14日報導，美國銀行(Bank of America)旗下智庫機構「美國銀行研究所」(Bank of America Institute)公布最新報告指出，美國不同世代之間的消費模式呈現越來越明顯差異，退休 族花錢搭郵輪 、旅遊、上館子毫不手軟，年輕人則縮衣節食，倘若經濟衰退如此趨勢將進一步擴大。

美國銀行根據帳戶持有人消費習慣進行研究，統計顯示正在上班的年輕人與退休族之間，有著明顯對比。年齡約在59歲至77歲之間的戰後嬰兒潮世代(Baby boomers)以及78歲至95歲之間的傳統主義者世代(Traditionalists)不管收入高低，花錢都遠遠超過年輕族群，退休族尤其捨得為旅遊、飯店花錢。

「美國銀行研究所」資深經濟學家丁斯利(David Tinsley)說，不同世代之間消費模式出現明顯對比，其中一項原因在於疫情 過後的花錢習慣改變，年長者在疫情期間染疫風險相對較高，因此可能一直忍到現在，才開始出門旅遊。

丁斯利說，年長者在旅遊及休閒娛樂方面的消費大量回升，可能反映出一種終於可以放鬆的心情，好好補償疫情期間無法享受的活動。他指出，60歲、70歲及80歲族群的消費者，在郵輪方面的消費都出現大幅增加。

相較之下，美國銀行信用卡數據顯示，年輕人對機票、飯店的花費，今年4月較一年前同期減少大約5%，退休族在這些項目的消費則增加。

美國銀行報告指出，老年人消費增加的原因還包括社安金金額今年調升8.7%。研究人員指出，美國老年人房屋開銷的成本相對較低，也是退休族現在捨得花錢休閒旅遊的原因，許多人擁有自己的房屋，而且房貸鎖定在低利率。

丁斯利說，對比之下，年輕人可能還是租屋族，經常要為了家庭或工作搬家，因此必須考率衡量房屋開銷。

丁斯利指出，即使年齡在46歲至58歲之間的X世代(Gen X)，雖然以往較捨得花錢的消費習慣與嬰兒潮世代較為接近，但如今卻變得較像千禧世代(Millennials)或28歲以下的Z世代(Gen Z)年輕人一樣不敢花錢，由此可見正在工作與已經退休的民眾之間普遍存在著花錢模式差異。