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血栓疑慮、需求銳減 FDA撤銷嬌生新冠疫苗緊急授權

編譯陳韻涵／即時報導
嬌生公司的新冠肺炎疫苗造成罕見的血栓憂慮，導致需求銳減，聯邦食品暨藥物管理局已撤銷嬌生新冠疫苗的緊急使用授權。(美聯社)
嬌生公司的新冠肺炎疫苗造成罕見的血栓憂慮，導致需求銳減，聯邦食品暨藥物管理局已撤銷嬌生新冠疫苗的緊急使用授權。(美聯社)

嬌生公司(Johnson & Johnson)的新冠肺炎疫苗造成罕見的血栓疑慮，導致需求銳減後，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)撤銷嬌生新冠疫苗的緊急使用授權(EUA)。

嬌生的母公司楊森製藥(Janssen Biotech)對此並不感到意外，約1250萬劑嬌生的新冠疫苗過期後，該藥廠已主動向FDA申請撤銷授權。

新冠肺炎爆發三年來，將近2億3100萬人接種至少一劑或兩劑的嬌生、輝瑞(Pfizer)／BioNTech(BNT)或莫德納(Moderna)的信使核糖核酸(mRNA)疫苗。 

隨著嬌生單劑疫苗的接種需求降低，加上其併發症考量，嬌生決定退出新冠肺炎疫苗領域。

嬌生基於需求減少告知FDA，不再根據新的病毒序列更新疫苗，莫德納與輝瑞去年因應傳染力強的Omicron變異株改良並推出新疫苗。

FDA生物演化與研究中心主任、疫苗負責人馬克斯(Peter Marks)表示，「FDA了解楊森製藥要求FDA撤銷嬌生的新冠疫苗的EUA，FDA基於保障公共安全，認為撤銷此授權無虞。」

據統計，最多美國人接種的是輝瑞新冠疫苗，共計3億6700萬人次，莫德納2億3200萬人次緊接在後，而只有1900萬人次接種嬌生疫苗。

嬌生疫苗獲得EUA不到一個月，便有少數血栓患者接種嬌生疫苗後4到42天，出現「血栓併血小板低下症候群」(TTS)症狀。

聯邦疾病防治中心(CDC)和FDA於2021年4月基於六個血栓個別病例，暫停嬌生的EUA；嬌生深入調查後表示，對於18歲以上接種對象，疫苗引發的症狀危險程度比新冠肺炎還低。

疫苗 嬌生 FDA

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