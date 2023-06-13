我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加白男光天化日摟抱過路女 全程被拍 警方通緝

Instant Pot母公司申請破產 華人驚…急買壓力鍋配件

曼哈頓全美首創堵車費…高達40元 新州全力抵制

編譯周芳苑／即時報導
紐約曼哈頓徵收賭車費計劃，已引發新澤西州不滿，恐讓該計劃延宕生變。圖為新州新港經由林肯隧道，進出紐約曼哈頓的車潮。(美聯社)
紐約曼哈頓徵收賭車費計劃，已引發新澤西州不滿，恐讓該計劃延宕生變。圖為新州新港經由林肯隧道，進出紐約曼哈頓的車潮。(美聯社)

紐約曼哈頓徵收堵車費計畫箭在弦上，新澤西州官員最後一搏全力抵制，兩州關係緊張，恐讓全美第一個堵車收費計畫延宕生變。

新州國會議員已提案，如果堵車費照案實施，將鉗制聯邦對紐約市提供公共交通資金，正說服聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)下令進一步研究。

新州民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)、聯邦眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)寫信提到，應就堵車費對新州的影響剎再深入評估，新州州長墨菲(Phil Murphy)更表態說「我們不高興」，考慮採取法律行動。

新州全力抵制恐讓墨菲與紐約州長霍楚(Kathy Hochul)合作冷卻；兩州州長彼此分享槍支走私信息、推動海上風力發電，合力控管紐約和新州港務局。

紐約州議會2019年通過堵車費計畫，新州立法人員說，該計畫未經由正式投票表決。

葛賽莫說，從新州開車進曼哈頓如果過橋或隧道已付17元，無力再負擔最高40元的堵車費。

聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)5月表示，紐約已對堵車費計畫進行足夠環境評估，未發現顯著影響，開放各方置評，12日截止，墨菲要求延展到7月12日。

管理局稱，將決定置評期結束後是否須進一步進行環評，如果認定先前評估已足夠，紐約可著手訂費率。

都會規畫倡議人士希望紐約立典範，全美各都市跟進收堵車費。

MTA總裁利伯(Janno Lieber)說，兩州在轄區內改革，互不冒犯。新州提高公園大道和收費公路通行費時並未徵求霍楚同意。

MTA特殊委員會幾個月內將針對堵車費率及豁免資格舉辦公聽會，希望2024年春天實施。

根據紐約大都會交通委員會(New York Metropolitan Transportation Council)，2019年，非週末平均每天有59萬人從新州進入曼哈頓商業區，包括駕車者1萬1000人，2021年秋，新州開車到紐約市增為11 萬7000人，但搭大眾工具的人減少，跨州通勤人數降至32萬5000人。

MTA環評預估，堵車費將使進入曼哈頓繁忙區的車輛減少20%。

利伯主張盡可能擴大堵車費徵收範圍，以壓低費率。

新州 堵車費 曼哈頓

上一則

新州97歲婦莫名收紐約罰單 就是打不掉…這樣做才撤銷

下一則

血栓疑慮、需求銳減 FDA撤銷嬌生新冠疫苗緊急授權

延伸閱讀

遇3持槍匪徒 阿縣法官勞力士表、車鑰匙被搶

遇3持槍匪徒 阿縣法官勞力士表、車鑰匙被搶
阿縣法官 被3匪徒持槍 搶走勞力士表

阿縣法官 被3匪徒持槍 搶走勞力士表
新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供

新州「每日疫情」通報走入歷史 改每周提供
繼輝達後 邁威爾科技承諾：今年AI營收會翻一倍

繼輝達後 邁威爾科技承諾：今年AI營收會翻一倍

熱門新聞

知名運動休閒品牌Lululemon位於喬治亞州皮奇特里科納斯(Peachtree Corners)的分店，今年4月底遭遇兩名戴著口罩的男子上門公然行搶(非事發店鋪)。(Getty Images)

Lululemon堅持開除力抗竊賊的兩名喬州店員

2023-06-07 09:19
美國一位「吹哨者」前情報官員聲稱政府擁有「完整或局部完整」的外星載具，資訊正遭人非法向國會隱瞞，並聲稱自己把相關機密資訊移交給國會時遭到報復。資料照片。（Getty Images）

「吹哨者」爆料美國數十年來一直在回收UFO 甚至擁有「完整」的飛行器

2023-06-07 07:33
據傳川普團隊已經聯繫好與川普交情密切的共和黨友人幫忙發聲。(路透)

紐時：川普在渡假小屋接到起訴通知的第一時間反應

2023-06-09 09:37
I95號洲際公路的費城市部分路段，11日發生嚴重坍塌。（美聯社）

油罐車橋下起火 95號州際公路費城部分路段嚴重坍塌

2023-06-11 17:51
已故Zappos創辦人謝家華(右)和好友兼商業夥伴林珍2010年在紐約參加活動時合影，林珍現因品牌所有權控告謝家華家人。(Getty Images)

謝家華「幸福品牌」所有權爭奪戰 商業夥伴提告家人

2023-06-09 20:43
華府一名76歲婦人深受隔壁傳來的藥用大麻味道困擾，出現失眠及健康問題，向法院提告要求法官介入處理，本周獲判勝訴。示意圖。(Getty Images)

受不了隔壁鄰居抽大麻味道 婦人提告勝訴

2023-06-08 08:59

超人氣

更多 >
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策
銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場