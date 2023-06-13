曼哈頓全美首創堵車費…高達40元 新州全力抵制

紐約曼哈頓徵收賭車費計劃，已引發新澤西州不滿，恐讓該計劃延宕生變。圖為新州新港經由林肯隧道，進出紐約曼哈頓的車潮。(美聯社)

紐約曼哈頓 徵收堵車費 計畫箭在弦上，新澤西州官員最後一搏全力抵制，兩州關係緊張，恐讓全美第一個堵車收費計畫延宕生變。

新州 國會議員已提案，如果堵車費照案實施，將鉗制聯邦對紐約市提供公共交通資金，正說服聯邦運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)下令進一步研究。

新州民主黨聯邦參議員梅南德茲(Bob Menendez)、聯邦眾議員葛賽莫(Josh Gottheimer)寫信提到，應就堵車費對新州的影響剎再深入評估，新州州長墨菲(Phil Murphy)更表態說「我們不高興」，考慮採取法律行動。

新州全力抵制恐讓墨菲與紐約州長霍楚(Kathy Hochul)合作冷卻；兩州州長彼此分享槍支走私信息、推動海上風力發電，合力控管紐約和新州港務局。

紐約州議會2019年通過堵車費計畫，新州立法人員說，該計畫未經由正式投票表決。

葛賽莫說，從新州開車進曼哈頓如果過橋或隧道已付17元，無力再負擔最高40元的堵車費。

聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)5月表示，紐約已對堵車費計畫進行足夠環境評估，未發現顯著影響，開放各方置評，12日截止，墨菲要求延展到7月12日。

管理局稱，將決定置評期結束後是否須進一步進行環評，如果認定先前評估已足夠，紐約可著手訂費率。

都會規畫倡議人士希望紐約立典範，全美各都市跟進收堵車費。

MTA總裁利伯(Janno Lieber)說，兩州在轄區內改革，互不冒犯。新州提高公園大道和收費公路通行費時並未徵求霍楚同意。

MTA特殊委員會幾個月內將針對堵車費率及豁免資格舉辦公聽會，希望2024年春天實施。

根據紐約大都會交通委員會(New York Metropolitan Transportation Council)，2019年，非週末平均每天有59萬人從新州進入曼哈頓商業區，包括駕車者1萬1000人，2021年秋，新州開車到紐約市增為11 萬7000人，但搭大眾工具的人減少，跨州通勤人數降至32萬5000人。

MTA環評預估，堵車費將使進入曼哈頓繁忙區的車輛減少20%。

利伯主張盡可能擴大堵車費徵收範圍，以壓低費率。