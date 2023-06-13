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新州97歲婦莫名收紐約罰單 就是打不掉…這樣做才撤銷

編譯徐薏茹／即時報導
(示意圖，本報檔案照)
(示意圖，本報檔案照)

新澤西州一名男子的97歲母親無故收到紐約市開出的違停罰單，多次向有關單位提出異議未果，最後請求Nj.com幫助，終於取消該罰單。

格柏(Al Gerber)原先認為他的母親別無選擇，只能支付他們所稱「錯誤的違規停車罰單」。罰單顯示，違規車輛是2021年12月30日停在紐約哈林區(Harlem)的一輛灰色休旅車。

但格柏母親開的是2017年份紅色豐田Camry轎車，這輛車買來只開8000哩。她通常行駛範圍只限於老年活動中心、連鎖超市ShopRite、當地餐廳和一元商店，格柏表示母親從未開離開博根郡(Bergen County)，沒有E-ZPass電子收費裝置或導航電腦，也從未開上4號或17號公路，而且更從來沒有想過要跨越喬治華盛頓大橋(George Washington Bridge)到紐約市。

格柏很清楚這張罰單搞錯了。他按照程序對罰單提出異議，多次向紐約市交通財務管理局(TFA)寄送附有證明文件及車輛彩色照片的信函，卻無法獲得解決。

格柏的母親收到2月1日缺席判決通知書，須交95元罰款，並應立即支付否則車子可能會被沒收、拍賣，或是本人存款或薪資遭扣押。

格柏再度申訴這張罰單出錯，並附上牌照號碼副本，證明他母親駕駛的是哪種車款。

結果收到一張95.96元的繳費通知，比先前更貴了一點。

格柏轉而向Nj.com求助。該網站聯絡TFA，當局表示格柏必須取得新州汽車監理局(MVC)的書面證明，證明該輛汽車車牌及登記與他們描述的相同。

Nj.com請格柏聯絡MVC，提供信件證明登記及車牌號碼屬於格柏的紅色Camry，而且車牌沒有被重新核發給其他車輛。

格柏再次上訴結果還是再度遭到拒絕後，Nj.com請TFA再次審視本案，終於有不同的結果。

格柏接到一份通知寫到：「修正，MVC的新證據支持車牌登記屬於一輛紅色Toyota四門Camry車款的辯護。」這才終於脫離困境。

紐約市 汽車 新澤西州

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